Paola Perego/ Estate hot per la conduttrice: topless al mare col marito Lucio Presta

Paola Perego topless (Eva Tremila)

Una "calda" estate per la conduttrice Paola Perego: lontana dalle polemiche ma non dal gossip!

L'estate è iniziata anche per la conduttrice Paola Perego. Lasciate alle spalle le numerose polemiche che l'hanno vista protagonista negli scorsi mesi per la ben nota questione "Parliamone Sabato", la Perego si gode il mare e le acque cristalline e si concede il primo topless della stagione. La bella conduttrice tv è stata beccata dai paparazzi del settimanale Eva Tremila durante una bollente vacanza al mare con il marito Lucio Presta. Il noto settimanale pubblica infatti un ampio servizio fotografico esclusivo, dedicando alla Perego anche la copertina. “Una vacanza di libertà in compagnia del marito Lucio, con la quale Paola si butta alle spalle le polemiche… e anche il bikini!”, si legge sulla rivista diretta da Roberta Damiata e edita dalla European Network Editore.

I giorni difficili e i violenti attacchi seguiti alla chiusura del programma “Parliamone Sabato” nel marzo scorso su RaiUno sembrano essere ormai acqua passata. Questo anche perchè, passata la bufera, la conduttrice tornerà in tv nella prossima stagione della Rai con una serie di importanti impegni ai quali però c'è ancora tempo per pensare. Ora Paola Perego assieme a suo marito Lucio Presta - i due si sono sposati il 25 settembre 2011 - si rilassa al sole e si concede un’abbronzatura quasi integrale. “La signora della tv, incurante dei fotografi che rubano i suoi momenti di quotidianità”, si legge ancora su Eva Tremila, “sfoggia un topless bollente che non lascia intravedere i primi segni dell’età che lei, comunque, non ha paura di mostrare”.

