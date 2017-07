RAPHAEL GUALAZZI / In tour trova Emma Morton, di Xfactor (Wind Summer Festival)

Raphael Gualazzi cantautore al Wind Summer Festival

RAPHAEL GUALAZZI IN TOUR CON LOVE, LIFE, PIECE

Fra gli ospiti del Wind Summer Festival 2017 ci sarà il cantautore e pianista italiano Raphael Gualazzi con il nuovo singolo Tra la fine del mondo tratto dal suo ultimo album Love, Life, Piece, album col quale è in tour in Italia. Proprio oggi, 18 luglio, farà tappa a Firenze dove sul palco troveremo un’ospite speciale, come rivela Gualazzi stesso dalla sua pagina Facebook: Emma Morton. La cantante è stata una degli artisti di punta dell’edizione di Xfactor 8 andata in onda nel 2014, classificandosi quarta, edizione vinta da Lorenzo Fragola. Gualazzi è attualmente riconosciuto come uno degli artisti più eclettici sul panorama nazionale italiano, oltre che un pianista dottao di capacità tecniche ed inventive eccelse. Accanto a Gualazzi in tour suona un gruopo di musicisti eccezionali composto, tra gli altri, da tromba, sax e chitarra, contrabbasso, batteria, e lo stesso Raphael al pianoforte.

DA L'ESTATE DI JOHN WAYNE AL NUOVO SINGOLO

Raphael Gualazzi, nato Raffaele Gualazzi a Urbino nel 1981, è figlio di Velio Gualazzi, fondatore della band degli Anonima Sound insieme ad Ivan Graziani. Dopo aver intrapreso gli studi del pianoforte in tenera età e dopo aver ricevuto dal padre una severa ma importante cultura musicale, Gualazzi estende nel giro di pochi anni la sua cultura dagli autori classici, fino a quelli più vicini del jazz, del blues e del fusion, collaborando con diversi artisti del settore e mettendo in scena una già marcata peculiarità vocale e stilistica. Nel 2005, all'età di 24 anni, è già la volta del primo album Love Outside The Window, con il quale ottiene una già discreta attenzione della critica; ma è la raccolta Piano Jazz, prodotta in Francia nel 2008, con cui Gualazzi collabora con Norah Jones e Diana Krall, che vede la prima importante affermazione di Gualazzi grazie anche al brano Georgia On my mind. Nel 2011 Gualazzi presenta così a Sanremo il brano Follia d'amore, scritto, prodotto e arrangiato dallo stesso Gualazzi, con cui l'artista marchigiano viene promosso vincitore della Categoria giovani e perciò mandato come rappresentante dell'Italia all'Eurovision. Nel 2013 e nel 2014 colleziona altre due presenze al Festival, prima con il brano Senza ritegno poi insieme ai Bloody Betrots, ma i due brani presentati non ottengono lo stesso successo sperato.

