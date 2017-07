RIC E GIAN/ La fine di un sodalizio professionale raccontato da Ric (Techetechetè)

Ric e Gian, Techetechetè in onda su Rai 1

LA COPPIA COMICA PROTAGONISTA NEGLI ANNI SETTANTA

Nuovo appuntamento questa sera sulle frequenze di Rai 1 con la trasmissione amarcord Techetechetè. Una puntata nella quale si potranno apprezzare alcuni dei più divertenti sketch di una coppia comica che ha fatto la storia della televisione Ric e Gian. Riccardo Miniggio e Gian Fabio Bosco hanno dato vita al loro sodalizio artistico nel 1961 con la prima apparizione in tv che però è arrivata nell’anno 1967 nell’ambito della trasmissione Viva l’astrologo in onda sull’allora Primo canale. Nello stesso anno hanno preso parte al programma Chi ti ha dato la patente? per poi diventare molto famosi ed apprezzati dal pubblico grazie a trasmissioni che sono rimaste nella storia come Quelli della domenica, Senza rete, L’amico della notte e La domenica è un’altra cosa. Il duo si è diviso nell’anno 1987 per poi tornare insieme nel 2002 per altri cinque anni di collaborazione artistica. Tra l’altro nel 1967 sono stati protagonisti di un film western in salsa comica, Ric e Gian alla conquista del West.

RIC E GIAN: LA FINE DI UN RAPPORTO RACCONTATO DA RIC (TECHETECHETÈ, PUNTATA 18 LUGLIO 2017)

Riccardo Miniggio nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Libero, ha parlato della fine del suo rapporto professionale con Gian Fabio Bosco evidenziando come la rottura sia stata abbastanza netta. Ric nello specifico ha fatto presente: “Per dodici anni non ci siamo parlati, mi aveva fatto cose brutte forse condizionato dalla famiglia. Poi ci siamo rimessi insieme nel 2002 per lavorare a teatro e abbiamo fatto il tutto esaurito, ma i rapporti non erano più quelli di prima. Se mi manca? Mi manca professionalmente (Gian è morto nel 2010), il nostro era un marchio e lui è stato una parte della mia vita. Come persona no. Siamo sempre stati molto diversi: io nottambulo e lui mattiniero, io espansivo e lui chiuso. Per comunicarmi la frattura, ai tempi, mi lasciò un biglietto con scritto: 'Qui finisce il nostro rapporto professionale. E sparì”.

