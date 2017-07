RIVIERA/ Anticipazioni seconda puntata 18 luglio: la serie crime torna su Sky Atlantic

Riviera, anticipazioni

GEORGINA ALLA PRESE CON IL SEGRETI DEL MARITO

Riviera assomiglia più ad una soap che ad una serie crime e, il suo debutto su Sky Atlantic per dieci puntate, regalerà al pubblico un prodotto nato da un'idea dello storico manager degli U2 Paul McGuinnes. La Riviera trattata nella serie è quella della Costa Azzurra, dove Alfred Hitchcock ha ambientato "Caccia al ladro". Ma della storica pellicola, così come afferma Aldo Grasso per il corriere.it, è rimasta solo una semplice suggestione. Georgina è nata negli Stati Uniti, con un padre in galera, diventa la seconda moglie del filantropo Constantine Clios. A distanza da un anno dalle nozze, la vita fatta di lusso alla quale si era presto abituata, va in fumo perché il marito viene ammazzato dopo un'esplosione a bordo di uno yacht russo che trafficava armi. La sua dipartita però, con il passare del tempo si scoprirà non essere assolutamente accidentale ed anzi, nasconderà più del previsto. La moglie, intenzionata ugualmente ad indagare, scoprirà un mondo a lei sconosciuto dal quale dovrà proteggere oltre che se stessa anche la sua famiglia. La curatrice d'arte si troverà ad avere a che fare con moltissimi personaggi disparati e tutto, data la passione del marito per le opere d'arte, sembrerà ruotare attorno ad un quadro. Dopo le prime due puntate dello scorso 11 luglio, stasera andranno in scena altri due episodi: "La chambre secrète" e "Tableaux de famille".



A partire dalle 21.15 circa, andranno in scena le nuove dinamiche della serie TV originale Sky e trasmessa in cinque paesi. Oltre che in Italia, troviamo anche il Regno Unito, l'Irlanda, la Germania e l'Austria. Un thriller Riviera, che ruota attorno all'ambiguità, il successo, la solita smania di potere e le relazioni segrete che si nascondono dietro un apparente e sereno ambiente familiare. Georgina è interpretata da Julia Stiles che si è ritenuta soddisfatta per la sua partecipazione alla serie ed ha anche definito unico il set di Riviera. Nel cast oltre a lei, anche Adrian Lester nel ruolo del mercante d’arte Robert Carver, amico di Constantine; Iwan Rheon e Dimitri Leonidas, nella serie i figli di Constantine, Adam e Christos; Lena Olin nei panni di Irina, l’ex moglie di Constantine.

