RAOUL BOVA E ROCIO MORALES / Oggi compagno fedele ma in passato c'è stato un tradimento...

Oggi Raoul Bova è un compagno felice e fedele della bellissima Rocio Munoz Morales, ma in passato non è stato sempre così. Nel corso de L'Intervista di Maurizio Costanzo, il noto attore ha deciso di sbottonarsi fino alla fine e confessare i suoi errori, parlando di tradimento. "Sono sempre stato fedele fino al punto in cui ho sentito che la mia storia stava finendo. - ha dichiarato Bova, parlando della relazione con l'ex moglie Chiara Giordano. E ancora - Allora ho preferito non continuare ad avere storie parallele. Il problema non era aver compiuto il gesto, ma il non provare più amore" è stata la replica: "L'affetto resta e molti non se la sentono di lasciare tutto ciò che hanno costruito. L’onestà sta nel guardarsi dentro e andare, anche se hai tutti contro".

NO AL MATRIMONIO PER LA COPPIA: I PROGETTI SONO ALTRI!

Attore impegnato, sex symbol, papà a tempo pieno e compagno premuroso: sono soltanto alcune delle qualità di Raoul Bova. La storia d'amore con Rocio Munoz Morales prosegue a gonfie vele: la loro vita è ora ancora più bella e piena grazie all'arrivo della piccola Luca e chissà che a breve non lo sia ancora di più. La famiglia potrebbe infatti allargarsi ulteriormente con l'arrivo di un altro bebè: la bella Rocio non lo nega in una recente intervista a Vanity Fair. "Il mio sogno da bambina era trovare il principe azzurro, e l’ho trovato. Sposarmi non è nei programmi: l’amore non è per forza legato al matrimonio. - ci tiene a chiarire l'attrice di origine spagnola, che però confessa - Per adesso Luna ci riempie le giornate e il nostro cuore. Appartengo a una famiglia numerosa e quindi il futuro di Luna lo immagino insieme a dei fratelli. Per ora però non c’è nulla che bolle in pentola…".

RAOUL E ROCIO: LA COPPIA VUOLE ALLARGARE LA FAMIGLIA?

È presto adesso, ma tra qualche mese chissà che Luna non riceva un fratellino o una sorellina. Sarebbe il quarto figlio per l'attore dagli occhi cerulei, che oltre della piccola Luna è papà anche di Alessandro Leon e di Francesco, avuti dalla precedente relazione con Chiara Giordano. Questa sera i fan dell'attore potranno riascoltare delle interessanti e personali rivelazioni del diretto interessato, che spazierà dal lavoro alla vita privata fino al divorzio dalla Giordano, nel corso de L'Intervista di Maurizio Costanzo, che è possibile seguire puntando su La5.

