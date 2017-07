SERGIO SYLVESTRE / Bari lo fischia quando nomina Lecce (Wind Summer Festival)

Sergio Sylvestre al Wind Summer Festival

LA GAFFE DI SERGIO SYLVESTRE IN SALENTO

Il cantante dalla voce soul, Sergio Sylvestre, ha divertito e incantato il pubblico del Wind Summer Festival con il suo ultimo brano Turn It Up, il singolo prodotto dalla coppia fissa J-Ax e Fedez, realizzato basandosi sul beat di Tuborg Open, una base ritmica creata apposta per far sì che artisti di tutto il mondo sfoghino la loro creatività costruendoci sopra un brano. Una sorta di esperimento musicale lanciato dalla Tuborg. La voce calda e intensa del cantante italiano, nato a Los Angeles da padre haitiano e madre messicana, ma naturalizzato italiano, vincitore di Amici 15, ha fatto ballare ed emozionare i giovani del Wind Summer Festival con un ritmo dance moderno arricchito da un'anima soul. Il giovane cantante è stato protagonista di una gaffe durante la tappa di Bari del Radionorba Battiti Live 2017, Sergio infatti ha citato Lecce, città nella quale è cresciuto, il pubblico di Bari, città rivale di Lecce, non ha apprezzato, fischiando l’artista.

DA LOS ANGELES A LECCE, LA SUA CARRIERA

Sergio Sylvestre nasce a Los Angeles il 5 dicembre 1990. Si trasferisce a Lecce, e diventa il cantante e vocalist al Samsara Beach di Gallipoli. Ha partecipato alle edizioni del 2015 e 2016 di Amici di Maria De Filippi, vincendo, con il 61% dei voti, quest'ultima edizione. Ha ricevuto il disco d'oro per il primo album dalla Federazione Industria Musicale Italiana ed ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale italiano, come il singolo Prego con Rocco Hunt, L'Italia per me con J-Ax e Fedez. Il suo successo immediato è dato soprattutto dalla sua voce fuori dal comune nel panorama pop italiano. Il cantante soul quest'anno ha partecipato tra i Big del Festival di Sanremo piazzandosi al sesto posto, con il brano Con te, scritto insieme a Giorgia. In quello stesso periodo ha pubblicato l'album, Sergio Sylvestre, contenente 12 nuovi brani, oltre al singolo Con te. Turn It Up è stato, invece, pubblicato da pochi mesi. Nel 2016 uscì il disco di debutto, Big Boy, con quattro inediti e quattro cover internazionali.

