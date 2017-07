SQUADRA SPECIALE COBRA 11/ Anticipazioni 19 luglio: un brutto tiro per Semir

Squadra Speciale Cobra 11, una serata all'insegna dell'adrenalina

Proseguono le repliche di Squadra Speciale Cobra 11, la serie tv tedesca che porta in scena le indagini di Semir e Paul, una coppia di poliziotti della Kripo Autobahn, la polizia autostradale criminale tedesca. Tre gli episodi in programma per la serata di domani: Il museo depredato, Dalla parte sbagliata e Dov'è andato Semir?. Come al solito, l'appuntamento è fissato per le ore 21.15 su Rai 2. Il primo episodio, dal titolo Il museo depredato, si apre con la cattura dei conducenti di un furgone pieno di clandestini. Tra loro, Semir e Paul rinvengono la giovane Jamila, che cerca chiaramente di tenere nascosto qualcosa... Secondo episodio, Dalla parte sbagliata: spedizione in incognito per Semir, che per l'occasione diventa Serdal Massad, un ex militare turco famoso per il suo essere senza scrupoli. Nel corso dell'operazione, Semir è vittima di un grave incidente che gli causa una perdita di memoria. La sua mente gli gioca un brutto scherzo: il poliziotto crede davvero di essere un criminale, e per questo motivo si rivolterà contro Paul, giunto sul posto nel vano tentativo di farlo ragionare.

SQUADRA SPECIALE COBRA 11, LE ANTICIPAZIONI: SEMIR VITTIMA DI UN INCIDENTE

TERZO EPISODIO: DOVE E' ANDATO SEMIR?

Alex si reca a casa dell'amico, ma di Semir non c'è traccia. In compenso, nella sua abitazione rinviene un intruso incappucciato che ha tutta l'aria di non avere buone intenzioni. L'intruso scappa, non prima però di aver dato modo ad Alex di appuntarsi uno strano dettaglio: l'uomo ha tre dita mozzate. Tutti gli indizi portano a Wenger, il controverso vicino di casa di Semir che vive al di sopra delle sue possibilità economiche. Intanto, un cadavere viene ritrovato nella discarica. Il proiettile proviene dall'arma di ordinanza di Semir, cosa che preoccupa ancor di più i colleghi. Le effrazioni si susseguono: viene commesso un grave furto in gioielleria, peraltro ad opera dello stesso criminale dalle tre dita mozzate. Si scopre che l'uomo, un pregiudicato, era riuscito a evadere dopo che Semir lo aveva incastrato. Tutto farebbe pensare che il "monco" sia il fautore di una vendetta nei suoi confronti, ma...

