STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Wind Summer Festival (martedì, 18 luglio 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, martedì 18 luglio 2017, la programmazione delle reti del Biscione da sempre offre egregie serate al pubblico, grazie alla sua vasta scelta di programmi utili per intrattenere le persone. Grazie alle serate di cinema e serie tv è possibile gustare il proprio programma preferito direttamente da casa vostra, per non parlare dei programmi di attualità, la varietà, le partite di calcio, i cartoni animati ed i vari tg di informazione. Ma scopriamo insieme i programmi della serata Mediaset nel dettaglio.

Su Canale5 alle 21.10, andrà in onda il celeberrimo programma Wind Summer Festival. Condotto da un trio impeccabile (Alessia Marcuzzi, Daniele Battaglia e Nicolo De Devitis) da Piazza del Popolo di Roma, Canale5 propone ben quattro serate, di cui le prime due già andate in onda agli inizi di Luglio. Oltre la puntata questa sera, 18 luglio, che corrisponde alla terza serata), ci si prepara per quella del 25. Tra gli artisti ospiti della serata citiamo Francesco renga, Max Pezzali, Syria e Paola Turci. Su Italia 1 alle 21.15 andrà in onda una pellicola del 2012, di azione e fantascienza, intitolato Battleship, diretta da Peter Barg, tra i personaggi principali figurano i volti di Alexander Skarsgård, Rihanna e Liam Neeson.

La trama ruota intorno ad uno scontro navale epico tra la razza umana ed un'altra forma di intelligenza superiore, gli alieni. Tutto comincia quando la NASA lancia un missile nel pianeta G, alla ricerca di forme di vita aliene. Diversi anni dopo, gli alieni esplorano la terra per progettare una futura invasione, è subito guerra di ideologia. Su Rete 4 andrà in onda un film poliziesco basato sul crimine, intitolato Delitto ai Caraibi in prima tv su Rete 4, è un film del 2016 basato sul ritrovamento di un cadavere sulle alture del monte Pelée.

Ad investigare sul caso, con somma sorpresa di tutti, una discendente del luogo, Léna Valrose. Il capitano parigino dovrà, suo malgrado, condurre le indagini con la donna nonostante le sue antipatie. Alle 21.15. Su La5 andrà in onda un talk show italiano, intitolato L'intervista. Condotto da Maurizio Costanzo, l'appuntamento è previsto per le 21.15, un nuovo interessante ospite sarà al centro della puntata, per parlare dei propri successi personali e professionali. Su Italia 2 andrà in onda Ghost Movie, un film parodia horror sulla scia di Scary Movie, appuntamento per le 21.10. Su Mediaset Extra alle 21.15 sarà la volta di Zelig Event, in occasione dei 20 anni del programma, Mediaset Extra offre una selezione delle scene più divertenti di Zelig. Su Top Crime la serata appartiene a The Mentalist, alla sua quinta stagione.

A partire dalle 21.10, la trama segue le avventure di Patrick Jane, noto mentalista in grado di osservare le più piccole sfumature del comportamento umano che lavora come consulente al CBI. Su Iris alle 21.00 toccherà ad un western intitolato Per pochi dollari ancora, il film è ambientato durante la fine della guerra di secessione americana, la lotta tra sudisti e gli unionisti non è ancora volto al termine, c'è ancora qualche piccolo conto da regolare. Infine, su Boing appuntamento alle 20.50 con Dragon Ball Super, rivisitazione del celebre anime di Akira Toriyama.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

- Canale5 ore 21.10 Wind Summer Festival, concerto

- Italia1 ore 21.15 Battleship, azione/fantascienza

- Rete4 ore 21.15 Delitto ai caraibi, crime

- La5 ore 21.15 L'intervista, talk show

- Mediaset Extra ore 21.25 Zelig Event, intrattenimento

- Top Crime ore 21.10 The mentalist, serie tv

- Iris ore 21.00 Per pochi dollari ancora, western

- Boing ore 20.50 Dragon Ball Super, anime.

© Riproduzione Riservata.