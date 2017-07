STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: The Halcyon e MacGyver (martedì, 18 luglio 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, martedì 18 luglio 2017, il palinsesto delle reti Rai è stato preparato nei minimi dettagli per garantire al pubblico di casa il meglio dellaqualità. Le serie tv e i film saranno i maggiori intrattenitori dei canali, ma non mancheranno i documentari che come sempre sono il pezzo forte nel palinsesto Rai. Su Rai 1 la serata si apre con la serie tv The Halcyon di genere storica. Rai 2 propone anche la serie tv ma di genere avventura con McGyver e Rai 3 invece da spazio al documentario Gli occhi cambiano: Amare. Rai 4 manda in onda il primo film della serata e stuzzica i telespettatori con l'intramintabile 007 il mondo non basta. Rai 5 e Rai Movie hanno scelto film dal gere drammatico e infine Rai Premium ospita la serie tv comica Provaci ancora prof!. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, alle ore 21.30, andrà in onda in prima visione assoluta una nuova puntata della serie televisiva britannica di genere storico The Halcyon. La serie è ambientata durante lo svolgimento della seconda guerra mondiale e si ispira alle vicende avvenute nel prestigioso hotel a cinque stelle di Londra, dal nome Halcyon. Qui, i protagonisti vivono intense nottate e esperienze. Su Rai Due, invece, un episodio della serie televisiva MacGyver, dal titolo Ritorno a Mission City.

Il programma inizierà alle ore 21.15. In questa serie, il protagonista lavora per un'organizzazione segreta negli Stati Uniti mettendo al servizio della comunità le sue grandi capacità. Su Rai Tre, alle ore 21.15, verrà trasmesso un nuovo documentario della serie creata e diretta da Walter Veltroni. Con la produzione di Rai Cultura, i documentari riprendono esperienze ed emozioni legate alla memoria degli italiani. Alle ore 21.05 Su Rai 4 i telespettatori potranno godere della visione del film d'azione dal titolo 007 Il mondo non basta, diciannovesimo capitolo della fortunata saga del celebre agente segreto James Bond. Il mondo non basta, uscito nel 1999 e diretto da Michale Apted, vede nei panni del protagonista l'attore Pierce Borsnan. Tra gli altri, nel cast, Sophie Marceau, Desmond Llewelyn e Robbie Coltrane.

In questo capitolo, l'agente segreto James Bond dovrà proteggere Elektra, figlia del miliardario Robert King a cui Bond resituisce il denaro rubato. L'uomo però muore in seguito a uno stratagemma escogitato da un gruppo di terroristi senza scrupoli. Alle ore 21.16, sul canale Rai 5, andrà in onda il film statunitense di genere drammatico The Company Men, rilasciato nelle sale cinematografiche nel 2011 e diretto da John Wells. Tema del film è la crisi economica e le sue conseguenze. Ciò viene affrontato per mezzo del licenziamento di alcuni manager di una grande compagnia che, di colpo, si ritrovano senza nulla in mano.

Nel cast, Ben Affleck, Kevin Costner e Maria Bello. Su Rai Movie alle ore 21.10 verrà proposta la visione di un altro film, Era d'estate, film italiano di genere biografico e drammatico uscito nel 2016 e diretto da Fiorella Infascelli. Era d'estate si svolge nell'anno 1985, all'Asinara, e riprende i fatti accaduti a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, trasferiti nell'isola con le loro famiglie per tentare di proteggere i due giudici e i loro cari dalla mafia. Nei panni dei due protagonisti principali Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello.

A concludere il palinsesto Rai della serata, la serie televisiva italiana Provaci ancora prof! Va in onda la puntata della sesta stagione dal titolo Passioni sprecate, sul canale Rai Premium alle ore 21.20. La serie vede come protagonista la professoressa di lettere Camilla Baudino, interpretata da Veronica Pivetti. L'insegnate, con uno spiccato istinto da investigatrice, aiuta spesso nelle indagini la polizia locale.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.30 The Halcyon Prima visione assoluta, serie tv, storico

Rai Due ore 21.15 MacGyver - Ritorno a Mission City, serie tv, avventura

Rai Tre ore 21.15 Cultura - Gli occhi cambiano: Amare, documentario

Rai 4 ore 21.05 007 Il mondo non basta, film, azione

Rai 5 ore 21.16 The Company Men, film, drammatico

Rai Movie ore 21.10 Era d'estate, film, drammatico

Rai Premium ore 21.20 Provaci ancora prof! 6 - Passioni sprecate, serie tv, commedia

