STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino si gode le vacanze insieme al figlio Santiago, foto

Stefano De Martino (Instagram)

STEFANO DE MARTINO E LE GIORNATE CON SANTIAGO

Stefano De Martino continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi del gossip estivo grazie alle sue storie d'amore vere o presunte. Nelle ultime settimane si è parlato di tutto e del contrario di tutto: associato ad Emma Marrone in varie occasioni, ora la pista più calda ricondurrebbe ad un possibile ritorno di fiamma con la sua ex Belen Rodriguez, a sua volta impegnata con il pilota di MotoGp Andrea Iannone. La coppia ha infatti appianato le divergenze e sembra essere finalmente serena insieme, come mai accaduto dalla fine della loro storia. A confermare il loro legame, ieri è arrivato il commento alla foto di Santiago pubblicata dalla stessa showgirl argentina: dopo avere visto la splendida immagine del figlio, infatti, il napoletano non ha potuto fare a meno di commentare scrivendo "Amore di papà" aggiungendo un cuoricino rosso a tale dichiarazione.

Il figlio Santiago è infatti la principale ragione per la quale Stefano ha scelto Ibiza come location per le vacanze estive. Padre e figlio trascorrono, infatti, lunghi pomeriggi insieme come confermato dall'ultimo scatto pubblicato dal danzatore su Instagram. In esso, nel quale la coppia appare insieme a bordo piscina, De Martino ha scritto: "S D M #santiepapà #myboy" (clicca qui per vedere la foto) trovando subito ampi consensi da parte dei suoi fedeli sostenitori.

