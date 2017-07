TEMPTATION ISLAND 2017 / Ruben re della quarta puntata. Anticipazioni 25 Luglio

Ruben e Francesca a Temptation Island 2017

IL RISVEGLIO DI RUBEN!

Si chiude qui la quarta puntata di Temptation Island, lo show di Canale 5 che mette in piazza sentimenti e retroscena intimi di sei coppie... che scoppiano. I fidanzati sono chiamati a fronteggiare insidie e tentazioni all'interno di un inedito Eden che di paradisiaco, però, ha ben poco. Protagonisti indiscussi di questa puntata sono stati Ruben e Francesca, che nell'ultima mezz'ora del programma ci hanno regalato un confronto degno dei più agguerriti boxeur della storia. Non sono bastate le lacrime di Francesca a convincere il fidanzato a tornare sui suoi passi: dopo il falò, Ruben si è persuaso della sua cattiveria e ha preso la decisione di non perdonarla. Nei video, lei lo apostrofava come un "fallito", e ammetteva di non essere più sicura di provare qualcosa per lui. Dal canto suo, Ruben ha inscenato una finta relazione con una delle tentatrici, e Francesca ci è cascata in pieno. Non è andata meglio dalle parti di Valeria e Veronica, rispettive compagne di Alessio e Antonio. Le due sono state tradite, e Valeria ha deciso di prendersi la sua vendetta facendo la gatta morta con il "biondino" Paolo. Non è andata meglio a Sara e Nicola: i due sono sempre più in crisi, complice anche qualche problemino pregresso dovuto alla loro differenza di età.

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND 2017

A seguito dell'allontanamento di Ruben e Francesca, nella prossima puntata di Temptation Island avremo modo di approfondire alcune questioni lasciate in sospeso dalle altre coppie "in gara". Il rifiuto di Valeria al confronto rappresenterà un ottimo pretesto per il riavvicinamento tra Alessio a Carmen, e non è escluso che ci scappi anche un bacio. Decisamente più intimo il contatto tra Antonio e Jessica, che metteranno in crisi Veronica sino a indurla a meditare di lasciare il villaggio. Niente di nuovo tra Francesco e Selvaggia: i due continueranno a tradirsi sfacciatamente sino al previsto falò di fine puntata. Andrà avanti anche il flirt di Nicola e Antonella: dinanzi all'infedeltà del compagno, Sara si butterà finalmente tra le braccia di Andrea.

