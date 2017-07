THE GIORNALISTI / In viaggio con Tommaso Paradiso tra Riccione e Pamplona (Wind Summer Festival)

the giornalisti al wind summer festival

RICCIONE DEI THE GIORNALISTI FA BALLARE ROMA

Fra gli ospiti del Wind Summer Festival 2017 c’è la band italiana Thegiornalisti. Il gruppo si esibirà insieme al rapper italiano Fabri Fibra con il singolo Pamplona, già divenuto in breve tempo uno dei tormentoni dell'estate 2017 in Italia, insieme a Riccione. Il gruppo, affermatosi solo recentemente alla ribalta nel panorama artistico nazionale, è stato al centro dei riflettori per le voci di gossip che inseguono il leader Tommaso Paradiso e la sua fidanzata Carolina Sansoni. La coppia, infatti, sta infiammando il mondo dei social e non solo, per una relazione che lo stesso Paradiso ha definito romantica e all'insegna della gioia. Nel 2016, i Thegiornalisti pubblicano quello che è attualmente il loro quarto album in studio, Completamente sold out, anticipato dal singolo Tra la strada e le stelle e dal brano Completamente che diventa una sorte di title track del lavoro. Il brano viene certificato disco di platino e raggiunge la prima volta una buona posizione nella top 100 dei singoli più trasmessi, così come la top 10 di quelli più trasmessi in radio. Parte il Completamente Tour, con cui i Thegiornalisti si affacciano in diverse grandi città italiane e si avvalgono della collaborazione del cantautore Leo Pari alle tastiere come turnista. Il 7 aprile è la volta dell'album Fenomeno di Fabri Fibra, disco in cui è presente il brano collaborazione con i Thegiornalisti Pamplona, prima importante collaborazione del gruppo romano con un artista di rilievo in Italia. Thegiornalisti è al momento simbolo di una musica dalle melodie orecchiabili e riconducibile ad un preciso stile di vita; fra le loro principali ispirazioni, infatti, troviamo in Italia Venditti e Vasco Rossi, mentre all'estero lo storico gruppo brit pop degli Oasis

IL QUARTO ALBUM CONSACRA IL GRUPPO ROMANO

Thegiornalisti è un gruppo che nasce nel 2009 dall'unione artistica di tre ragazzi, Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella, che suonando in diverse formazioni romane si conoscevano da tempo ma che non avevano mai deciso di approfondire in maniera specifica il percorso insieme. Inizialmente Marco Primavera, il percussionista della band attuale, era intenzionato a formare un super gruppo con il meglio proveniente dall'ambiente giovanile capitolino, ma l'intesa e i gusti dei tre sono così forti e simili che la decisione di proseguire insieme arriva in maniera del tutto naturale. Il nome scelto per la band, Thegiornalisti, nasce dall'intenzione di raccontare, nelle proprie canzoni, la realtà e la quotidianità con gli stessi occhi, appunto, di un giornalista. In questo senso l'articolo The utilizzato come prefisso è sia un'aggiunta che dà al nome una sonorità più pop, ma anche una componente necessaria per distinguere il gruppo stesso dalla categoria a cui si ispirano. Dopo la pubblicazione dei primi due album, che però non ricevono l'attenzione mediatica e l'accoglienza che oggi avrebbero i lavori del gruppo, i Thegiornalisti si affermano nell'ambiente pop/indie rock italiano con l'album Fuoricampo del 2014 e in particolare con il singolo Fine dell'estate, che ottiene grande risalto su Radio Deejay e su diverse radio nazionali.

