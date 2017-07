The Halcyon/ Anticipazioni terza puntata 18 luglio 2017: Freddie lascia Emma

The Halcyon

The Halcyon, la serie tv inglese ambientata durante la seconda guerra mondiale e che racconta le avventure dei dipendenti, clienti e proprietari del famoso hotel, torna in onda questa sera con la terza puntata che, in patria, ha riscosso grandissimo successo. In Italia, la seconda puntata ha incollato davanti ai telespettatori 1.973.000 spettatori pari al 10.8% di share. La terza puntata riuscirà a fare meglio?

THE HALCYON, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 18 LUGLIO 2017

Dopo tanti falsi allarmi, la guerra è sempre più vicina. Siamo nel 1940 e gli aerei tedeschi sono pronti a bombardare Londra. Nonostante la situazione di pericolo, all’Halcyon fervono i preparativi per il matrimonio della figlia di Lord e Lady Ashworth. Garland decide di prendere un giorno di riposo per andare ad aiutare Peggy a casa sua dove, però, vengono sorpresi da un bombardamento ma Peggy decide di correre a casa sua per stare vicina a sua figlia. Garland, nel frattempo, viene avvicinato da un uomo misterioso, un ex commilitone della Prima Guerra Mondiale che aveva salvato dalla furia di un ufficiale. Dopo aver cambiato identità, i due non si erano più visti. Garland lo riconoscerà?

Nel frattempo, Freddie sa che a causa della guerra imminente potrebbe morire da un momento all’altro. Decide così di lasciare Emma per non farla soffrire qualora dovesse perdere la vita e darle la possibilità di innamorarsi di un altro uomo. Emma, dal canto suo, decide di arruolarsi nel Corpo delle Infermiere Volontarie. Durante un bombardamento notturno viene raggiunta da O’Hara. Scoprono poi, che sotto le bombe c’è stata una vittima. Il Sig. D’Aberville vede Adil uscire dalla stanza di Toby e ricatta il barman per avere informazioni sul suo amante, Sonny e Betsy, infine, decidono di mantenere segreta la loro storia d’amore.

