UNA RAGIONE PER VIVERE E UNA PER MORIRE/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 18 luglio 2017)

Una ragione per vivere e una per morire

IL CAST DEL FILM CON BUD SPENCER DIRETTO DA TONINO VALERII

Una ragione per vivere e una per morire va in onda su Rete 4 pomeriggio alle ore 16.35. Una pellicola di genere western molto apprezzata che è stata realizzata nel 1972 frutto di una coproduzione internazionale che ha visto impegnata in prima fila anche l’Italia. La regia è del nostro Tonino Valerii il quale si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Ernesto Gastaldi e Rafael Azcona. Nel cast grandissimi attori come Bud Spencer, James Coburn, Telly Savalas, Reinhard Kolldehoff e Josè Suarez.

ECCO LA TRAMA DEL FILM "UNA RAGIONE PER VIVERE E UNA PER MORIRE"

È il 1862, siamo negli Stati Uniti quando il colonnello nordista Pennbroke (James Coburn) dopo aver perso sonoramente Fort Holman abbandonando le truppe senza provare a combattere, viene accusato di tradimento e quindi espulso dall’esercito. Nello specifico Pennbroke viene ritenuto di essersi reso di fronte al maggiore sudista Worth, ma in realtà si è visto costretto a cedere le armi perché i suoi nemici avevano preso suo figlio come ostaggio. Ora quindi si trova all’interno di un campo in cui è internato e qui dopo aver cercato in qualche modo di evadere viene accusato di furto. Con lui anche un bandito di nome Eli Sampson (Bud Spencer).

Entrambi gli uomini vengono condotti all’interno di un forte nordista ed è proprio qui che Pennbroke ha l’idea di reclutare, con il consenso del maggiore Charles Ballard (Jose Suarez), alcuni uomini e per la precisione sette che sono condannati a morte ma che potrebbero seguirlo alla riconquista del Forte. Parte così per Pennbroke, per Sampson e per gli altri uomini una bella avventura in cui non mancheranno tutta una serie di intoppi e peripezie.

Dopo alcune vicissitudini per fortuna il gruppo, grazie al coraggio e all’aiuto indispensabile di Sampson che si infiltrerà tra i sudisti, riuscendo a prenderne il controllo, entrerà nel forte. La vittoria sarà del colonnello nordista Pennbroke e dei suoi uomini, ma ci saranno tantissime perdite tant’è che a salvarsi sarà solo Pennbroke e Sampson. Tuttavia però Pennbroke deciderà di vendicarsi anche del comandante del forte, Ward che lo aveva costretto ad abbandonare vigliaccamente il fronte per cercare di salvare suo figlio.

