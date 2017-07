UNA VITA / Anticipazioni puntata 18 luglio: la regina di Spagna salva Martin dalla condanna a morte

Una Vita

LA REGINA SALVA MARTIN

Dopo la preoccupazione e la rassegnazione dei giorni scorsi, nella puntata di Una Vita di oggi arriverà finalmente il momento di una buona notizia. Martin sarà pronto all'esecuzione, davanti agli occhi della sconvolta Casilda e di tutti gli altri amici. Ma un colpo di scena cambierà tutto. La regina deciderà di concedere l'indulto all'ex soldato, grazie alla toccante lettera scritta da Leonor. In pochi istanti la tristezza verrà sostituita dalla gioia e Martin sarà salvo, avendo anche la possibilità di fare ritorno a casa insieme alla moglie. Mentre lui completerà le formalità del caso, alla soffitta verrà preparata una festa di ben tornato per gli sposi. L'emozione sarà grande anche se qualcuno deciderà di non partecipare a questa bella sorpresa: Fabiana, sempre più succube delle richieste di Cayetana, non si recherà in soffitta ma resterà al fianco della figlia. La stessa Sotelo Ruz, infatti, le chiederà di porre fine al suo lavoro in casa Palacios per diventare ufficialmente la sua 'domestica'.

UNA VITA ANTICIPAZIONI, PROMESSE DA MERCANTE PER CAYETANA?

Nell'appuntamento odierno con Una Vita, si rivedrà ancora Teresa, sconvolta per non essere riuscita a fermare le nozze di Mauro e Humilidad. Consapevole di avere perso per sempre l'uomo che ama, la maestra verrà consolata da Cayetana che le offrirà tutto il suo appoggio: lei non la abbandonerà e la aiuterà a dimenticare il poliziotto e tutte le recenti sofferenze. Ma queste dichiarazioni non basteranno per far dimenticare a Teresa la vera causa del suo ritardo in chiesa ovvero la disperata corsa per salvare Oliva. La donna accuserà la vedova di German di avere provocato il suicidio del segretario, evitando di accorrere in suo soccorso per fermarlo. Decisa ad uscire una situazione diventata scomoda, la dark lady prometterà di aiutare in futuro la vedova di Oliva offrendole un vitalizio che le permetterà di mantenere intatto il suo tenore di vita. Ma basterà per convincere Teresa a dimenticare quanto accaduto?

