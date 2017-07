Un posto al sole: Roberto aiuta Filippo a superare i recenti problemi (Anticipazioni 18 luglio)

Un posto al sole

FILIPPO E ROBERTO VICINI COME NON MAI

Non sono tempi facili quelli che Roberto e Filippo stanno attraversando nelle attuali puntate di Un posto al sole. Il primo ha dovuto fare i conti con la relazione tra Marina e Matteo con le ben note conseguenze del caso. Il secondo, invece, ha appreso una versione non troppo realistica di quanto accaduto tra Serena e Claudio, finendo inevitabilmente per risultare amareggiato per quanto accaduto. Padre e figlio si sosterranno a vicenda in questa nuova fase della loro vita, tanto che Ferri proporrà a Filippo di entrare nel circolo nel quale lui stesso è socio da tempo. Quale sarà la reazione del padre di Irene, che in passato è apparso sempre contrario alle convenzioni sociali? Silvia affronterà le conseguenze della scoperta della vera identità della persona che la critica costantemente nei social network.

UN POSTO AL SOLE, LA MADRE DI ROSSELLA CHIEDERÀ SCUSA AD ARIANNA?

Insieme alla sorpresa per il comportamento di Matteo, la madre di Rossella dovrà anche prendere in mano la situazione per scusarsi con colei che aveva accusato in un primo momento. Chiederà scusa ad Arianna, confermatosi estranea ai fatti? Continuerà ad esserci grande apprensione per le sorti di Denis, sempre più a rischio a causa delle minacce del clan Maiorano. L'uomo e tutta la famiglia Poggi si troverà in una nuova spiacevole situazione: riuscirà ad uscirne pulita anche questa volta?

