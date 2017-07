Uomini e Donne/ Anticipazioni: Barbara De Santi non dimentica il passato e torna all'attacco (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER

BARBARA DE SANTI NON DIMENTICA IL PASSATOE TORNA ALL’ATTACCO - Vi abbiamo già parlato degli attacchi che Barbara De Santi, ex protagonista del trono Over, ha riservato di recente a Gemma Galgani nel corso di un’intervista realizzata da Dipiù, ma non è la prima volta che l’ex dama si scaglia contro quegli atteggiamenti che, qualche hanno fa, hanno segnato profondamente il suo percorso nel parterre di Uomini e Donne. La De Santi, infatti, è tornata sui social, dove senza mezzi termini ha rivelato alle sue follower che “Le ferite fanno ancora male”, riferendosi in particolare alle accuse ricevute nel parterre da Gemma Galgani. L’ennesimo attacco, però, non è andato giù ad alcuni fan della dama, che hanno suggerito alla De Santi di voltare finalmente pagina. “Ma non hai altro di cui parlare? Mi sembri una donna in gamba... parla di altre cose più importanti”, “Ma smettila... io dico, pure io non sono certo una sua fan... ma fatti gli affari tuoi che stai campando sulle sue spalle....”

Di fronte a queste accuse così gravi, però, l’ex dama ha scelto di replicare, ricordando a tutti il suo passato a Uomini e donne e quegli attacchi che Gemma Galgani le ha riservato proprio nel salotto del trono over: “Mi sembra impossibile che non ricordano nulla e non vedano quanto sia fasulla questa donna. Ma come è possibile?”. In suo aiuto, anche una fan, che ha ricordato perfettamente quel periodo in cui la De Santi era vittima delle accuse di Gemma: “Io ricordo benissimo TUTTO ed anche io non smetterei più di parlare di lei, visto che lei ora è vittima ma prima era CARNEFICE”. Fra le due ci sarà mai una tregua? La risposta a questa domanda arriva direttamente da Barbara De Santi: “Ho chiesto a Gemma tante volte una parolina molto semplice: "scusa". Ma non è mai arrivata”

