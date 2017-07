Uomini e Donne/ Anticipazioni, i fan mettono in guardia Giulia Latini (Trono Classico)

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO

I FOLLOWER DI GIULIA LATINI TEMONO MATTIA MARCIANO - Anche se la scelta di Luca Onestini è ricaduta su Soleil Sorgè, Giulia Latini sta vivendo un’estate piena di novità. Per lei, ex corteggiatrice del trono classico, qualche settimana fa si sono infatti aperte le porte di “The Hottest Swimsuit 2017”, un vero e proprio lasciapassare per il patinato mondo dello spettacolo. L’esperienza a Uomini e Donne, inoltre, le ha regalato delle amicizie molto profonde, fra le quali spicca fra tutte quella con l’affascinante Mattia Marciano, ex corteggiatore di Desirée Popper e fra i candidati più accreditati al trono della prossima stagione. I fan di Giulia Latini, però, non sembrano gradire la sua amicizia con Marciano e, nelle ultime ore, hanno deciso di condividere sul suo profilo social tutto il loro dissenso.

“Oltre ad essere bellissima, sei anche intelligente, garbata e molto educata... cosa che oggi è davvero difficile trovare. Dunque non ti fare ammaliare dai giochini che fa Mattia, perché l’hanno capito tutti che fa il piacione solo per follower e sicuramente per il trono. (…)”. Il messaggio, in breve tempo, ha dato vita a un vivace scambio di battute tra i fan della Latini, i quali hanno preso le difese di Mattia Marciano, sottolineando la genuinità dei suoi comportamenti. Riuscirà l’ex corteggiatore di Desirée Popper a salire sul trono o la sua avventura nel regno di Uomini e Donne è destinata a concludersi con il due di picche ricevuto nell’ultima stagione?

