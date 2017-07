Valeria Marini / Francisco Ovalle il nuovo fidanzato? Il suo più grande sogno è...

Valeria Marini

Chi è Valeria Marini? Una bambina grande, una cosa che spero che nessuno potrà mai levarmi, la gioia di vivere, il mio ottimismo": le parole sono quelle della bionda showgirl, che questa sera potremo rivedere nel corso de L'Intervista di Maurizio Costanzo, replica che va in onda su La5. Valeria Marini è tornata prepotentemente al centro del gossip negli ultimi mesi, dopo la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove la Diva ha fatto conoscere lati di sè inediti e molto graditi dal pubblico. Oggi Valeria preferisce però tenere riservata la sua vita amorosa e più privata, anche se si parla di parla di possibile flirt con Francisco Ovalle, noto attore e produttore argentino amico di Antonio Banderas, con la quale la Marini è stata avvistata dai paparazzi del Mattino pochi giorni fa.

VALERIA MARINI: "VORREI DIVENTARE MAMMA"

Ma il desiderio più grande di Valeria è quello di diventare mamma, e proprio nel salotto di Maurizio Costanzo ha infatti dichiarato: "Vorrei diventare madre, ma non voglio più parlarne. Il figlio è il progetto di vita più importante. Non ho abortito, ho perso la gravidanza". Accantonata la storia con Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini pare però non voglia ancora gettarsi a capofitto in una storia seria e importante. L'uomo della sua vita rimane uno soltanto, il suo papà: "Mio papà mi manca molto, anche se lo sento vicino, è il mio angelo. - ha infatti raccontato la Marini - E’ morto 3 anni fa. Nei miei amori io ho ricercato spesso la figura paterna, l’uomo maturo. Oggi a mio padre direi “stiamo più insieme”.

