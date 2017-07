WIND SUMMER FESTIVAL 2017 / Anticipazioni terza puntata e diretta: cantanti e gara giovani (oggi, 18 luglio)

Wind Summer Festival 2017

L'estate regala ai telespettatori tanti programmi musicali. Tra i più seguiti, vi è senza ombra di dubbio il Wind Summer Festival, giunto alla sua terza puntata in onda oggi, martedì 18 luglio su Canale 5. Sul palcoscenico della splendida cornice di Piazza del Popolo di Roma, ritroveremo per la penultima volta, Alessia Marcuzzi insieme a Nicolò De Devitiis e Daniele Battaglia, alla loro prima esperienza sul palcoscenico musicale. A tal proposito, proprio Devitiis, conosciuto al grande pubblico nel ruolo di iena su Italia 1, ha dichiarato di essere un grande amante della buona musica: "Ero a casa con 38 di febbre e le placche in gola, quando mi hanno detto che tra 10 giorni avrei fatto il Wind Summer Festival. La febbre mi è salita a 40, invece le placche si sono sciolte di colpo. Mi sono preso gli antibiotici, ero contentissimo", ha dichiarato intervistato da TvZap. Emozioni a parte, Nicolò ha anche affermato di stimare molto la conduttrice della manifestazione: "Come collega è stata super, gentilissima, mi ha dato un sacco di consigli. Poi siamo anche molto simili, energici, solari, buoni, ci restiamo male per le stesse cose. Mi ha insegnato davvero tanto, è una persona eccezionale". Di seguito, ha raccontato di amare la musica, di ascoltare Spotify 24h al giorno e di suonare la batteria e, per quanto riguarda gli artisti, tanti gli amici sul palcoscenico che hanno suonato e quindi, i suoi preferiti sono essenzialmente questi: "Sono di parte: Paola Turci, TheGiornalisti e Max Pezzali. Poi mi piace molto Ghali, è appena esploso ed è veramente bravo".

WIND SUMMER FESTIVAL 2017, CANTANTI E OSPITI

Stasera, saliranno sul palcoscenico altri artisti, per una penultima puntata sempre diretta da Roberto Cenci a partire dalle 21.10 circa. Chi vedremo esibirsi? Eccovi la lista degli ospiti del terzo appuntamento con il Wind Summer Festival 2017. Sul palco: Francesco Gabbani, Francesco Renga, Giorgia, J-Ax & Fedez, Max Pezzali, Nek, Jasmine Thompson, Paola Turci, Syria, Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Umberto Tozzi, Raphael Gualazzi, Alex Britti, Bianca Atzei, Gaia, Gary Dourdan, Ghali, Jake La Furia, Mario Venuti, Sergio Sylvestre, Briga, Fred De Palma, Valeria Rossi, Enrico Papi. Oltre ad ospitare le vere hit dell'estate, la manifestazione anche questo anno, vede confrontarsi ogni sera due cantanti emergenti e, proprio in occasione dell'ultima serata che andrà in onda il prossimo martedì sera, ci sarà lo scontro finale. Tra poche ore quindi, saliranno sul palcoscenico di Piazza del Popolo: Tony Maiello e Mahmood. Il meccanismo di votazione non cambia nemmeno per questo anno e così, dopo le esibizioni un gruppo di big insieme a blogger ed esperti del settore, voteranno l'artista migliore che si unirà ai due che hanno successivamente passato il turno nelle scorse settimane (I Desideri e Shade) per una finale che vedrà un solo trionfatore.

COME VEDERLO E SEGUIRLO IN DIRETTA STREAMING

La manifestazione darà anche modo di consegnare e ricevere premi speciali, da Earone che assegnerà il brano numero 1 della classifica dell’airplay radiofonico, fino al premio speciale di Radio 105 che premierà un artista in base alle preferenze del pubblico espresse votando tramite il sito ufficiale www.105.net. Naturalmente anche la terza puntata del Wind Summer Festival potrà essere visionata in televisione (canale 505 per la visione in HD) ma anche tramite diretta streaming da computer e dispositivi mobili, scaricando l'applicazione ufficiale Mediaset. Il programma inoltre, è molto social e, come tale, potete scrivere i vostri tweet direttamente su Twitter facendoli accompagnare dall'hashtag ufficiale della manifestazione: #WindSummerFestival.

© Riproduzione Riservata.