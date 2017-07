50 VOLTE IL PRIMO BACIO / Adam Sandler trova l’amore, ma lei si dimentica di lui ogni giorno (19 luglio)

50 volte il primo bacio

IL CAST DELLA COMMEDIA ROMANTICA DI QUESTA SERA

50 volte il primo bacio è una commedia romantica diretta nel 2003 da Peter Segal (Il grande match, Agente Smart - Casino totale, L'altra sporca ultima meta) ed interpretata da Adam Sandler (Un tipo imprevedibile, Insieme per forza, Zohan - Tutte le donne vengono al pettine), Drew Barrymore (E.T. l'extraterrestre, Mai stata baciata, Charlie's angels) e Rob Schneider (Un week end da bamboccioni, Hot chick - Una bionda esplosiva, Animal). L’affiatamento sul set di 50 volte il primo bacio di Drew Barrymore e Adam Sandler gli valse un premio come miglior team sul set agli MTV Movie Awards di quell’anno, un film che oltretutto, entrambi considerano come no dei loro preferiti della carriera. 50 volte il primo bacio andrà in onda su Canale Nove nella prima serata di mercoledì 19 luglio, alle ore 21.15.

50 VOLTE IL PRIMO BACIO, DREW BARRYMORE OGNI GIORNO SCORDA QUELLO CHE HA VISSUTO

Henry Roth (Adam Sandler) è un veterinario hawaiano, un vero dongiovanni che non è mai riuscito ad impegnarsi in una relazione stabile. Ad una tavola calda conosce Lucy Whitmore (Drew Barrymore), di cui si innamora subito pazzamente. Il giorno seguente, però, quando Henry ritrova la ragazza, questa sembra essersi completamente dimenticata di lui. Henry scopre così che la giovane soffre da un anno, in seguito ad un incidente, di sindrome amnesica anterograda, ovvero dimentica tutti gli avvenimenti della giornata una volta che si addormenta. Ogni giorno, per evitarle uno shock, il padre d Lucy e suo fratello (Sean Astin) le fanno rivivere costantemente l'ultimo giorno prima dell'incidente, ovvero il suo compleanno.

Henry così, insieme a tutti gli avvenimenti della giornata, viene rimosso ogni notte, e l'uomo sarà costretto ogni singolo giorno ad impegnarsi a riconquistare Lucy in un modo nuovo. Henry realizza anche una videocassetta, dove spiega a Lucy la situazione. La ragazza, guardandola ogni mattina, saprà a anche punto della sua vita si trova, chi è Henry e cosa le sta accadendo attorno. Lucy però, conscia del suo problema, decide di lasciare Henry per liberarlo dal fardello che è costretto a portare e chiede di essere ricoverata in una clinica. Henry però, ben deciso a non lasciarsi mettere da parte, decide di conquistare Lucy per l'ennesima volta, quella definitiva.

© Riproduzione Riservata.