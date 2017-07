ADESSO TOCCA A ME / Anticipazioni, Cesare Bocci è Paolo Borsellino: il ricordo nel giorno dell’attentato

Adesso tocca a me

Cesare Bocci veste i panni di Paolo Borsellino nel docufilm Adesso tocca a me nel giorno del venticinquesimo anniversario della strage di via d’Amelio. Questa sera, a partire dalle 21.10 su Raiuno, andrà in onda la fiction dedicata al grande magistrato siciliano che ha pagato con la propria vita e quella degli agenti di scorta (Claudio Traina, Agostino Catalano, Walter Cosina, Emanuela Loi e Vincenzo Li Muli) la sue sete di giustizia. E’ una fiction toccante e che fa riflettere quella che Raiuno ha deciso di dedicare ai propri telespettatori. Per trasmetterla è stata scelta proprio la data del 19 luglio per non dimenticare e insegnare anche ai più giovani che cos’è la mafia.

ADESSO TOCCA A ME, ANTICIPAZIONI

I 57 GIORNI DI PAOLO BORSELLINO DOPO LA STRADE DI CAPACI

Nei panni di Paolo Borsellino si è calato un bravissimo Cesare Bocci, molto somigliante anche fisicamente. Un ruolo difficile per l’attore che, dismessi i panni Mimì Augello, tra i più amati protagonisti di “Montalbano”, ha indossato quelli di Paolo Borsellino in quei 57 giorni che separarono la strage di Capaci in cui perse la vita Giovanni Falcone e la sua morte.

Un ruolo forte e importante quello affidato a Cesare Bocci che ha sentito il peso della responsabilità del personaggio. «Quando ci si confronta con personaggi reali si sente sempre una grossa responsabilità. Qui la mia faccia viene messa direttamente a confronto con quella di Paolo Borsellino. Avevo un innegabile timore. Abbiamo cercato di cogliere gli aspetti del viso di Borsellino che ci avrebbero aiutato. Ma non è stata tanto la mia trasformazione fisica, quanto piuttosto la ricostruzione, il mixare documenti reali e fiction in maniera puntuale e magistrale, a fare la differenza. Poi se anche gli assomigliassi un decimo per la sua moralità sarei l’uomo più felice al mondo», si legge sul Giornale di Sicilia. Oltre a Cesare Bocci, nel film ci sono Giulio Corso, Ninni Bruschetta, Anna Ammirati. La regia è di Francesco Miccichè.

La fiction è un mix di fatti reali, interviste e testimonianze. La fiction racconta i 57 giorni che visse Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci. Paolo Borsellino era consapevole che il prossimo sarebbe stato lui, come confidò alla moglie, ma sapeva di dover mettere da parte la paura per portare avanti ciò che l’amico Giovanni Falcone aveva cominciato. La fiction si apre con la strage di Via D’Amelio e, attraverso i ricordi di Antonio Vullo - unico superstite dell’attentato, viene ricostruita una realtà complessa. Documenti e filmati dell’epoca viene messa in luce la vicenda Borsellino fino a quanto stabilito nel primo grado dell’ultimo processo.

