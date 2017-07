ANDREA PRETI/ L'attore risponde alle accuse di Selvaggia Lucarelli

Andrea Preti vs Selvaggia Lucarelli

"Non sto speculando su nessuna tragedia, voglio solo fare del bene. L'evento che sto organizzando si farà ad ottobre". Questo quanto dichiarato dal modello e attore Andrea Preti, recentemente accusato da Selvaggia Lucarelli di strumentalizzare la tragedia del terremoto oltre a millantare un presunto brevetto da paracadutista. Di fatto, sebbene Preti non abbia fornito alcuna conferma ufficiale circa le sue qualifiche, starebbe veramente organizzando un evento benefico in favore dei terremotati di Amatrice. A riprova di ciò, il comunicato della CrazyFly Nettuno postato sulla sua pagina Facebook: "Circa 10 giorni fa, Andrea Preti si è rivolto presso la nostra struttura, prospettandomi la possibilità di organizzare due giornate di paracadutismo finalizzate alla raccolta di fondi da devolvere INTERAMENTE ai terremotati dei Comuni di Amatrice e dei paesi limitrofi. Con molto piacere abbiamo accettato di ospitare tale manifestazione, avremmo accettato di farlo con chiunque [...] Non conoscevo Andrea Preti prima di averlo visto in drop zone, né personalmente, né professionalmente". E riguardo alle sue qualifiche: "Mai a me o a qualcuno dei presenti ha dichiarato di essere un paracadutista, un base jumper o un pilota".

ANDREA PRETI, IL COMMENTO SU FACEBOOK AL POST DI SELVAGGIA LUCARELLI

LE ACCUSE

Per una volta, dunque, gli haters sarebbero stati messi a tacere. La polemica era scoppiata domenica, a seguito della pubblicazione di questo post a opera di Selvaggia Lucarelli: "Il mio ambiente è pieno di mitomani, di gente che inventa vite che non, con tentativi patetici di farsi auto-promozione. Ci sono cose però che superano il limite della decenza. Per esempio usare la beneficenza. Per esempio usare AMATRICE e il dramma di un paese per farsi fighi e avere due articoletti di giornale". Il post proseguiva con una serie di foto che riprendevano parte degli articoli in questione, a parere della Lucarelli null'altro che "pubblicità" immeritata. La risposta di Andrea Preti si legge tra i commenti: "Mi dispiace molto se la mia iniziativa è stata considerata come un tentativo di pubblicità e 'speculazione' su una tragedia come quella del terremoto. La mia volontà è quella di fare del bene e portare più soldi possibili a chi ha perso tutto, attraverso uno sport che io amo. Ieri è uscito il comunicato ufficiale dei paracadutisti della nostra iniziativa. E se attraverso ciò possiamo fare del bene metto tutto me stesso. L'iniziativa di Un lancio per i terremotati va avanti.Ciò non mi fermerà dal fare del bene per questa causa. P.S. siete invitati anche voi cari haters il 7 e 8 ottobre a Nettuno".

