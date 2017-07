ANTICIPAZIONI IL SEGRETO / La morte di Mariana sconvolge tutto il paese (puntate spagnole e italiane)

Il Segreto

L'estate del 2017 porta brutte notizie per i telespettatori de Il Segreto, che dovranno assistere a nuove tragedie, tipiche della telenovela spagnola. La prima di esse riguarda le sorti di Mariana, morta durante il soggiorno a Murcia. Ieri Nicolas è tornato a Puente Viejo annunciando alla famiglia della moglie la terribile novità e questa sera si ripartirà proprio dalla disperazione dei Castaneda e di tutti i compaesani. Si ripartirà dagli intrighi di Cristobal Garrigues che è riuscito a rinchiudere zia Eulalia in manicomio. Emilia si presenterà alla villa, chiedendo spiegazioni per quanto accaduto, ma finirà per ascoltare l'ennesima menzogna del terribile individuo che le darà una versione fantasiosa dei fatti. Spiegherà che il ricovero in clinica è stato necessario a causa della pericolosità della donna che si è presentata al cospetto della Montenegro con un coltello in mano, pronta ad ucciderla. Emilia crederà a questa nuova versione dei fatti?

IL SEGRETO, LE ANTICIPAZIONI: PUENTE VIEJO SOTTO SHOCK

PUNTATE SPAGNOLE: I DOS CASAS IN BANCAROTTA

Tempi duri per i Dos Casas che a Il Segreto dovranno fare i conti con una situazione finanziaria più che compromessa. Dal giorno in cui Damian ha sottratto al padre gran parte dei suoi averi, nulla è stato come prima. Per evitare il fallimento delle sorgenti, il proprietario di Los Manantiales ha chiesto aiuto ad un usuraio che gli ha prestato una grossa cifra di denaro (che lui non è in grado di restituire). La situazione potrebbe degenerare quanto prima: tale strozzino si dimostrerà una persona pericolosa, tanto da entrare indisturbato nell'abitazione dei Dos Casas e rubare il diario di Beatriz. Sarà un modo per far capire a Hernando che dovrà tenere gli occhi aperti se non vorrà che la sua famiglia subisca le conseguenze dei suoi errori. E il tutto accadrà mentre Camila si renderà conto di aspettare un bambino: dopo la grande delusione per il primo aborto, le verrà ora riservata una seconda possibilità. Andrà tutto bene questa volta o un nuovo dramma sarà all'orizzonte?

