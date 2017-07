ANTONIO VULLO/ Parola all’unico sopravvissuto alla strage di Via D’Amelio (Adesso tocca a me)

Falcone e Borsellino (Lapresse)

Su Rai 1 viene proposto in prima serata il film Adesso tocca a me. Un racconto degli ultimi giorni del giudice Paolo Borsellino prima del vile attentato di via D’Amelio nel quale l’unico sopravvissuto è stato l’agente Antonio Vullo. Tra l’altro Vullo ha dato un importante contributo per permettere la realizzazione di questo progetto cinematografico svelando alcuni aneddoti relativi a quello che successe a Palermo all’epoca dei fatti. Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair, Antonio Vullo ha voluto far presente come: “Sono stato coinvolto in questo progetto, ma non avrei voluto: rivivere quei momenti è sempre molto doloroso per me”.

ANTONIO VULLO, IL SUO RACCONTO DRAMMATICO DI QUELLE TERRIBILI SETTIMANE (ADESSO TOCCA A ME)

L'AGENTE MIRACOLATO PER ESSERE SOPRAVVISSUTO

Vullo ha una parte importantissima nell’ambito di Adesso tocca a me, con un racconto struggente e drammatico di quelle terribili settimane. Sempre a Vanity Fair, Vullo ha ricordato cosa provò nel momento dell’esplosione della bomba e di come in effetti sia possa considerare un vero e proprio miracolato per essere sopravvissuto. L’ex componente della scorta di Paolo Borsellino ha rimarcato: “Mentre ero girato con il viso per fare retromarcia, ho sentito un’ondata di calore infernale e poi il boato. Sono sceso dall’auto che era già in fiamme. Intorno a me era tutto buio. Quante volte mi sono chiesto perché mi sono salvato e gli altri no? Sempre, ma è impossibile dare una risposta.

La cosa mi ferisce, ma non ho nessuna colpa: non mi sono né nascosto né tirato indietro o piegato. È successo e lo devo accettare. Molti mi dicono che sono stato fortunato ma non è stata proprio una fortuna vivere questo. Miracolato? Ho avuto una sensazione quel giorno. Fisicamente sono uscito dall’auto da solo, ma è stato come se i miei cinque colleghi e il magistrato mi avessero tirato fuori mentre stava prendendo fuoco”.

