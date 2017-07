BATES MOTEL IV/ Anticipazioni episodi 3 e 4: le confessioni di Dylan e Norman (Rai 2)

Bates Motel, la quarta stagione in onda su Rai 2

Vanno in onda stasera gli episodi 3 e 4 della quarta stagione di Bates Motel, la serie tv tratta da "Psyco" in onda in seconda serata su Rai 2. Gli episodi A Danger to Himself and Others e Goodnight, Mother hanno riscosso un buon successo di pubblico, attestandosi intorno al 4% di share. L'episodio Til Death Do You Part, Finché morte non ci separi, si apre con un close up su Norma, che osserva con aria colpevole il letto vuoto di Norman. Nel frattempo, a Pineview, un'infermiera visita il ragazzo, e lui le chiede che fine abbia fatto la sua cintura. Lei replica che all'interno della struttura non sono autorizzati a indossare cinture. Norma si dirige al municipio dove si aspetta di incontrare Romero. L'uomo arriva, e i due vanno avanti con la recita inscenando un finto bacio. Mentre si danno appuntamento a più tardi, lui le assicura che stanno facendo la cosa giusta. Dylan ed Emma, intanto camminano insieme nel cortile dell'ospedale. Lui sta meditando di abbandonare il giro, e le confessa la sua intenzione di far fuori Gunner.

BATES MOTEL, LE ANTICIPAZIONI

SECONDO EPISODIO

Il secondo episodio, Lights of Winter (Luci d'inverno) contribuisce a presentarci un quadro più preciso circa le reali condizioni di Norman. A Pineview, mentre le infermiere si apprestano a somministrargli il farmaco della mattina, Norman ha una visione di sua madre Norma: all'interno del sogno, lei sta uccidendo suo padre. All'arrivo delle infermiere, lui va fuori di sé, e dice di voler lasciare immediatamente la clinica. Gli operatori non cedono, perché "senza farmaco non può andare da nessuna parte". Con la complicità di Julian, Norman riuscirà a introdursi in ufficio per contattare Dylan. Dylan è confuso e preoccupato dalle affermazioni di Norman, che gli comunica la sua intenzione di evadere dalla clinica. Non va meglio in casa Bates, dove Norman e Romero hanno finalmente modo di confrontarsi. Dopo essersi salutati, Norman sembra pentita: si è appena resa conto di essere davvero innamorata del suo finto marito.

