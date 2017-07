BELEN RODRIGUEZ/ News: la showgirl argentina riprendere a seguire Stefano De Martino su Instagram

Belen Rodriguez

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è migliorato nelle ultime settimane, il fatto è noto tra i fan della coppia convinti che tra loro potrebbe presto rinascere l'amore. Le foto scattate ad Ibiza non lasciano dubbi su questa novità, con sorrisi e carezza tra i due genitori di Santiago, decisi a dare tutta la serenità possibile al loro bambino. A confermare questa bella novità è arrivato recentemente un passo dell'argentina che non è passato inosservato agli esperti di gossip.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: RITORNA IL SERENO CON STEFANO DE MARTINO

LA SHOWGIRL SEGUE L'EX MARITO SU INSTAGRAM

Un importante passo avanti di Stefano nei confronti della ex moglie era arrivato qualche mese fa in occasione del compleanno del piccolo Santiago. In tale occasione, il ballerino aveva ripreso a seguire su Instagram la sua ex moglie, commentando la foto del bambino da lei pubblicata. Anche qualche giorno fa ha scritto un commento al nuovo scatto di Santi, da lui definito 'amore di papà'. Tale gesto per diverso tempo non è stato seguito da Belen, che solo il 17 luglio ha deciso di riprendere a seguire il suo ex nei social network. Anche lei ha quindi scelto di riavvicinarsi al suo ex nei social network, evitando almeno per ora di pubblicare commenti sul figlio o sul ballerino (anche se siamo certi che essi non tarderanno ad arrivare). Pace fatta dunque per la coppia, ma come prenderà questa novità il pilota Andrea Iannone?

