BLUE JASMINE / La bellissima Cate Blanchett nel ruolo che le è valso un oscar (oggi, 19 luglio)

Cate Blanchett e Alec Baldwin in Blue Jasmine

WOODY ALLEN DIRGIE ALEC BALDWIN E CATE BLANCHETT

Blue Jasmine è un film del 2013 scritto e diretto da Woody Allen (Misterioso omicidio a Manhattan, Hollywood ending, Io e Annie) ed interpretato dalla bellissima e doppio premio oscar Cate Blanchett (Il curioso caso di Benjamin Button, Carol, The aviator), Sally Hawkins (La felicità porta fortuna - Happy go lucky, Paddington, Godzilla) e Alec Baldwin (Belltlejiuce - Spiritello porcello, Caccia a Ottobre Rosso, The departed - Il bene e il male). Il film si ispira, dichiaratamente, al capolavoro di Tennessee Williams del 1947, Un tram chiamato Desiderio. In realtà il ruolo da protagonista fu offerto a Bradley Cooper che dovette declinare per altri impegni cinematografici. Blue Jasmine andrà in onda su Iris nella prima serata di mercoledì 19 luglio, alle ore 21.00.

BLUE JASMINE CERCA DI RICOSTRUIRSI UNA VITA SU UNA BUGIA

Jasmine (Cate Blanchett) è rimasta vedova e senza soldi e si vede costretta a trasferirsi a New York, nell'appartamento di Ginger (Sally Hawkins), sua sorella adottiva. Il marito Hal (Alec Baldwin) era infatti un ricco uomo d'affari, che si è poi scoperto essere un truffatore. Dopo essere stato condannato Hal si è tolto la vita in prigione, lasciando la moglie sola e senza un soldo. Questi eventi hanno avuto ripercussioni negative anche sulla psicologia di Jasmine. La donna ha difficoltà a reinserirsi nel mondo, nonostante la sorella gli presenti un amico e la aiuti, attraverso il fidanzato, a trovare un lavoro. Jasmine comincia così a fare la segretaria di un dentista, ma si licenzia quando l'uomo ci prova con lei. Il lavoro le serve per pagarsi delle lezioni di informatica, grazie alle quali Jasmine intende diventare arredatrice. Sposata ad un uomo ricco, Jasmine non ha mai avuto bisogno di lavorare, e tutto per lei risulta nuovo e sconvolgente.

Ad una festa Jasmine conosce Dwight (Michael Stuhlbarg), un ricco diplomatico vedovo. Vergognandosi dei suoi trascorsi, la donna gli racconta di essere un'arredatrice d'interni e di essere vedova di un chirurgo. Man mano che la relazione prosegue le bugie di Jasmine diventano però sempre più difficili da tenere in piedi, soprattutto perché Dwight vuole fidanzarsi ufficialmente con Jasmine e la loro relazione sta diventando sempre più seria. Un giorno però un amico di Ginger svela la verità ad Dwight, e questi decide di lasciare la ragazza, offeso dalle sue bugie. Jasmine si sente di nuovo precipitare nella depressione da cui era faticosamente uscita e per tornare a vedere la luce dovrà riuscire a riconquistare Dwight.

