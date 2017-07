Beautiful, anticipazioni americane e italiane: il nuovo piano di Ridge per liberarsi di Quinn

Beautiful

Archiviati i buoni sentimenti del Natale, nella puntata di Beautiful di oggi si tornerà a parlare del chiodo fisso di tutti i Forrester: liberarsi di Quinn una volta per tutte. Il più attivo da questo punto di vista sarà ancora una volta Ridge, convinto che la matrigna non meriti affatto di stare al fianco di Eric e di guidare insiemea a Steffy la Forrester Creations. Dopo il colpo di scena avvenuto qualche giorno prima nel giardino della mansion, lo stilista si troverà quasi per caso ad ideare una nuova strategia per liberarsi della donna: approfittare dell'attrazione che la gioielliera prova per il figliastro per dimostrare quanto lei sia inaffidabile. Con questo chiodo fisso in mente, Ridge si confronterà con Liam, a sua volta preoccupato per i nuovi intrighi dell'odiata 'ex moglie'. Anche secondo lo lo Spencer, Quinn non è mai cambiata e dovrà essere allontanata dalla famiglia Forrester il prima possibile.

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI IL NUOVO PROGETTO DI RIDGE

PUNTATE AMERICANE: SHEILA SALVA STEFFY

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy darà sfogo a tutta la rabbia provata per una vita intera nei confronti di Sheila Carter. Con i suoi intrighi, la dark lady l'ha separata per anni da Taylor e ha fatto del male pressoché a tutti i membri della sua famiglia. Come può Eric dimenticare in un solo istante tutto ciò che è accaduto? Per questo la Spencer correrà come una furia nel motel in cui il nonno si è rifugiato con l'ex moglie e le sparerà, confessando di essere preoccupata della pericolosità della donna. Quali saranno le evoluzioni di questa vicenda? Come molti di voi hanno immaginato fin dall'inizio, non ci sarà nulla di cui preoccuparsi: Steffy non finirà in carcere, né tanto meno Sheila morirà in questo frangente. Lo sparo colpirà l'ex infermiera soltanto di striscio e le farà perdere pochissimo sangue, tanto da non rendere necessario neppure l'intervento di un medico. Eric sarà furioso con la nipote e minaccerà di chiamare il 911 per denunciarla ma nulla potrà di fronte alla 'generosità' della Carter (fatto che stupirà la stessa Steffy). E quanto la vigilanza del motel si presenterà alla porta, sarà compito proprio della diretta interessata confermare che non è accaduto nulla...

© Riproduzione Riservata.