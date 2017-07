Cherry Season: Mete tra la vita e la morte, Ayaz lo perdona? (Anticipazioni puntata 19 luglio)

Cherry Season

Cherry Season tornerà su Canale 5 oggi a partire dalle ore 14:45, al termine dell'appuntamento quotidiano con Una Vita. Sarà una puntata dedicata al grave stato di salute di Mete che dovrà essere operato con la massima urgenza per evitare che il tumore al cervello risulti fatale. La massa maligna, secondo i medici, potrebbe avere influenzato il comportamento dell'architetto degli ultimi mesi: il suo cambiamento e la crudeltà soprattutto ai danni di Ayaz potrebbero dunque essere la conseguenze di questa grave malattia.

CHERRY SEASON, LE ANTICIPAZIONI: METE MUORE?

PUNTATA 19 LUGLIO: TUTTI NEL PAESE DI EMRE

Durante la difficile operazione tutta la famiglia si stringerà attorno al fratello di Burcu e insieme a loro ci saranno anche i protagonisti Oyku e Ayaz. Sebbene Mete nelle ultime settimane li abbia fatti soffrire, portando anche alla loro rottura, davanti alla grave malattia ogni dissapore verrà dimenticato. Riuscirà Mete a superare questa difficile prova? Non sarà questa l'unica vicenda degna di nota nella puntata odierna della soap turca. Dopo essere stati vicini a Mete in concomitanza con l'operazione al cervello, Oyku, Ayaz, Silker, Sibel e Burcu si uniranno ad Emre per una gita nel paesino nel quale è nato. Quest'ultimo infatti verrà invitato alle nozze di una sua cara amica d'infanzia ma fin dal primo momento si renderà conto che non tutto andrà come previsto. Anche in questo caso, i problemi saranno inevitabili....

