Chi è la fidanzata di Pintus?/ Video, Michela: che sorriso! E alla proposta di matrimonio in diretta...

Michela, fidanzata Pintus

Si chiama Michela la fidanzata e futura moglie di Angelo Pintus. Il noto comico e monologhista l'ha resa nota a tutti quando, nel corso dello spettacolo da lui tenuto all'Arena Di Verona, di fronte a tutti le ha chiesto di sposarlo. Una proposta di matrimonio davvero commovente, che ha lasciato in lacrime anche Federica Pellegrini, nel pubblico col suo ex (?) fidanzato Filippo Magnini. Di Michela però si sa davvero molto poco: capelli ricci e biondi, occhi castani, fisico atletico, la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo. Semplice e un po' rock, come si può percepire dal look mostrato nella scena della proposta all'Arena di Verona, Michela presto convolerà a nozze col noto comico Angelo Pintus, anche se rimane ancora ignota la data scelta.

MICHELA, LA FIDANZATA DI PINTUS RISERVATA E LONTANA DAL GOSSIP

LE LACRIME DELLA FIDANZATA

All'Arena di Verona, le parole di Pintus hanno descritto Michela come una donna meravigliosa e sempre vicina a lui: "Questo è per te. Volevo fare questa cosa da un sacco di tempo ma volevo che fosse una cosa che non avremmo mai dimenticato. Perché sarà l'unica volta in cui lo farò. - ha dichiarato il comico, commuovendo tutti - Perché so che staremo insieme per sempre. Perché so che quando mi sveglio al mattino sono molto più felice, guardandoti, di quando mi sono addormentato. Perché l'amore non è rincorrersi. Perché l'amore è passeggiare insieme" ha così concluso, tra le lacrime della fidanzata Michela.

