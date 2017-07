Chiara Ferragni e Fedez/ Video, dalla proposta di matrimonio ai gossip sulla crisi: guai per la coppia?

Chiara Ferragni e Fedez

Per una coppia così social come quella composta da Chiara Ferragni e Fedez non poteva essere altrimenti la proposta di matrimonio! Ed è così che lo scorso 7 maggio, il famoso rapper in occasione del trentesimo compleanno della sua fidanzata fashion blogger, si è esibito per poi chiederle la mano di fronte a migliaia di persone. La Ferragni, che tra un party e l'altro con i suoi amici ha trovato il tempo di fare un salto all’Arena di Verona per assistere al concerto di J Ax e Fedez, con il quale ha una relazione dallo scorso autunno. Ed è proprio nel mezzo del concerto che Fedez ha chiamato a sorpresa Chiara per dedicarle una canzone e finire con una citazione che subito ha fatto capire al pubblico cosa stava per accadere: “Non servono anelli per tenerci assieme, ma per chiederti questo forse sì”. Ed è dopo queste parole che il rapper, di fronte alla sua bellissima fidanzata, si è inginocchiato e le ha posto l'anello di fidanzamento, da lei accettato tra lacrime e grande sorpresa. (Clicca qui per il video)

A QUANDO LE NOZZE DEI 'FERRAGNEZ'? GLI ULTIMI GOSSIP PROMETTONO MALE

Mentre i fan dei Ferragnez attendono di scoprire la data ufficiale di queste nozze, sul web si rincorrono i gossip sulla 'socialissima' coppia. Si alternano, soprattutto negli ultimi mesi, gossip che li vogliono in crisi o vicini alla rottura. In particolare negli ultimi giorni è Novella 2000 a lanciare l'indiscrezione che li vede ancora in crisi: "Fedez, oltre a dover sopportare la presenza dell’ex negli affari e nella vita quotidiana della sua fidanzata, ora deve pure accettare, controvoglia, i suoi consigli e le sue interferenze, si sarebbe addirittura sfogato con alcuni amici minacciando di mandare a monte le future nozze". Pare infatti che l'ex della Ferragni sia tornato prepotentemente nella sua vita, mettendo a rischio il rapporto con il rapper; il gossip verrà nuovamente smentito dai diretti interessati?

