Cristiano Ronaldo papà/ Georgina Rodriguez è incinta e gli regalerà il quarto figlio

Cristiano e Georgina

Altre notizie interessanti per Cristiano Ronaldo che, dopo aver avuto tre figli da madre surrogata, potrà finalmente avere la stessa gioia ma dalla fidanzata Georgina Rodriguez. La notizia è arrivata nelle ultime ore e ha fatto già il giro dei social a pochi mesi dall'arrivo dei due gemelli e dal turbinio di polemiche che lo hanno coinvolto. Sono in molti coloro che non si spiegano il perché il calciatore sia quasi ossessionata da questa voglia di avere figli in abbondanza tanto da rivolgersi spesso e volentieri ad una madre surrogata per avere degli eredi. Quello dei gemelli Eva e Mateo non è il primo "caso" per Cristiano Ronaldo che aveva già avuto il piccolo Cristiano Junior, sempre da madre surrogata, sette anni fa. La numerosa famiglia del campione presto si allargherà ancora visto che questa volta sarà la bella 22enne Georgina Rodriguez a regalargli la gioia di diventare padre per la quarta volta.

L'ANNUNCIO UFFICIALE DOPO SETTIMANE DI RUMORS

Della gravidanza di Georgina Rodriguez si parla ormai dallo scorso giugno ma solo adesso è arrivata la comunicazione ufficiale. Il fuoriclasse del Real Madrid attualmente è in vacanza a Ibiza ma non si è tirato indietro quando ha dovuto confermare a 'El Mundo' che l'attuale compagna, la 22enne spagnola Georgina Rodriguez, è in dolce attesa. Questo sarà il primo figlio nato dal legame con la modella ma questo non preoccupa il calciatore che si è detto felice della notizia e, inoltre, ha spiegato: "I gemelli sono molto belli e sereni. Se gli cambio il pannolino? Ci provo, ma non ci riesco molto bene". A quanto pare avrà ancora qualche mese di pratica da fare prima di avere tra le braccia un altro pargolo da essere cambiato.

© Riproduzione Riservata.