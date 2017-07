DISASTER ZONE: VULCANO A NEW YORK / Un esperimento svela un vulcano nascosto sotto Manhattan! (19 luglio)

Disaster zone: vulcano a New York in onda stasera su Cielo

La programmazione di Cielo per la prima serata di questo mercoledì 19 luglio propone a partire dalle ore 21,15 il film di genere catastrofico Disaster Zone: Vulcano a New York (titolo originale Disaster Zone: Volcano in New York). Si tratta di una pellicola del 2006 girata negli Stati Uniti d’America per la regia di Robert Lee con il soggetto scritto da Sarah Watson. Del cast fanno parte attori poco conosciuti al grande pubblico come Costas Mandylor, il Mark Hoffman della serie di film Saw, Michael Ironside, Alexandra Paul e Eric Breker.

DISASTER ZONE: VULCANO A NEW YORK, LA TRAMA

Il Dr. Andrew Levering (Michale Ironside) è un valido ed esperto scienziato che sta seguendo da un po’ di tempo alcuni personali studi che dovrebbero portarlo a sviluppare una sorte di nuova fonte di energia, la cosiddetta energia geotermica. Un giorno però mentre il Dr. Andrew Levering e i suoi fidati collaborati stanno attuando questo importante esperimento senza volerlo causano una profonda reazione che rischia di compromettere e distruggere l’intera città di New York. Proprio questo esperimento ha innescato l’attività vulcanica di un qualcosa di non bene precisato che è presente proprio sotto il sottosuolo di New York. Questa forte attività vulcanica inizia a provocare all’interno della Grande Mela tutta una serie di scosse di terremoto che si fanno via via più forti ed insistenti con tutta la popolazione newyorchese in preda al panico per le continue e spaventose esplosioni che si stanno avendo all’interno della città. Molti studiosi si riuniscono per capire meglio cosa sta accadendo alla Grande Mela e si inizia a presupporre che questi fenomeni possono essere spiegati con la presenza di un vulcano che sta prendendo vita proprio nel sottosuolo di New York. Nel frattempo un uomo di nome Matt MacLachlan (Costas Mandylor) insieme ad una folta squadra di suoi operai sta lavorando nel sottosuolo di New York per realizzare i tunnel per la metropolitana e tutto si aspetta di vedere tranne ciò che di lì a pochi minuti giunge davanti ai loro occhi. Mentre infatti gli operai stanno svolgendo i rituali lavori per gli scavi della metropolitana vedono un fiume di lava incandescente provenire verso di loro e diretto proprio nel bel mezzo del centro della città di New York. Matt e gli altri sono scioccati da questa scoperta, tuttavia decidono di agire repentinamente per evitare che la lava possa distruggere la città di New York e annientare l’intera popolazione. Da semplici operai si trasformeranno in veri e propri eroi grazie a tanto coraggio e una buona dose di fortuna.

