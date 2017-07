Dal video proposta di Angelo Pintus all'@Arena a Fedez e Chiara Ferragni: quando sul palco si mette il cuore

Pintus

Verona è da sempre la città degli innamorati ma, a quanto pare, l'Arena ha qualcosa di speciale e lo sa bene Angelo Pintus autore della proposta di matrimonio alla fidanzata Michela. Il gesto ha aperto la lunga lista di proposte di matrimonio arrivate in questi mesi proprio nell'anfiteatro romano situato nel centro storico della città di Romeo e Giulietta. Quello storico momento lo rivivremo questa sera su Italia1 che manderà in onda la replica dello show del comico con tanto di proposta di matrimonio alla compagna. Era il settembre dello scorso anno quando Italia1 mandò in onda, in prima tv, lo spettacolo di Pintus dall'Arena di Verona e fu allora che, a pochi minuti dalla fine, il comico prese la parola visibilmente commosso: "Una serata meravigliosa perché lo è per tanti motivi, perché ci sono i miei amici e c'è il cielo. Quando c'è il cielo è tutto diverso visto che tutte le persone che hai perso nella tua vita ti possono guardare finalmente. E' davanti a loro e davanti a voi vorrei chiedere una cosa a questa ragazza meravigliosa. Volevo chiederti se mi vuoi sposare". Il comico finisce in ginocchio guardando verso la sua compagna mentre il pubblico espone una serie di cartelli che formano un cuore. Un momento magico e romantico che ha commosso tutti e che ha fatto finire Pintus in tendenza sui social e sulla "bocca" di tutti i gossippari del web. Clicca qui per vedere il video del romantico momento

ANGELO PINTUS, VIDEO DELLA PROPOSTA DI MATRIMONIO ALLA FIDANZATA: DAI COMMENTI DAL WEB E LE IMITAZIONI DEI COLLEGHI VIP

LA PROPOSTA DI FEDEZ A CHIARA FERRAGNI

Dopo Pintus sono davvero tanti gli artisti e i fan che hanno approfittato di concerti e spettacoli all'Arena per fare la proprio romantica proposta di matrimonio al proprio compagno. La più eclatante è stata quella del maggio scorso quando sul palco c'era Fedez e gli spalti erano gremiti per ascoltare i nuovi successi del rapper milanese. Tra il pubblico quella sera c'era anche la bella Chiara Ferragni che, presa per mano da una bambina, è salita sul palco per vedere un video dei suoi momenti più belli insieme a Fedez. Il pubblico grida già impazzito al solo pensiero di quello che da lì a poco sarebbe accaduto ma il rapper è riuscito a superare le aspettative di tutti. L'Arena si riempie di cuori mentre Fedez in smoking sale sul palco per cantare un brano inedito alla sua Chiara per poi inginocchiarsi smettendo di cantare e con un “Non servono anelli per tenerci assieme ma per quello che ti sto per chiedere forse sì” e così le mostra l'anello che lei guarda sbalordita. Il “sì” è ufficiale con un bacio di Chiara al suo Fedez. Clicca qui per vedere il video del momento.

