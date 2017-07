Emanuela Folliero/ Pagina Facebook hackerata tra zucchine e battute, solo uno scherzo de Le Iene?

Emanuela Folliero, Facebook

Il dubbio serpeggia tra le pagine Facebook e i siti internet e lo stesso Davide Maggio sembra pronto a giurare che si sia trattato di uno scherzo visto che la stessa Emanuela Folliero ha rivelato i dettagli sulla scabrosa vicenda. Ma qual è la verità? Nelle scorse ore la bella conduttrice di casa Mediaset è finita nell'occhio del ciclone per via dell'arrivo di alcuni messaggi irriverenti e anche offensivi sulla sua pagina Facebook rivolti a lei stessa. La sua immagine di profilo non era più una sua foto ma delle zucchine e subito si è pensato ad un hacker pronto a svelare i segreti di Emanuela Folliero per buona pace dei suoi fan già a caccia di foto scabrose e private. A quanto pare non è andata così e non perché la Folliero, a differenza di altre colleghe, non si lascia andare sui social ma perché potrebbe essere tutta opera de Le Iene.

EMANUELA FOLLIERO VITTIMA DI UNO SCHERZO O DI UN HACKER?

Al grido di "Ciao, sono Emanuela: sono famosa e siccome ho due enormi te**e mi permetto di rubare i mariti alle ragazzine“, la notizia ha fatto subito il giro dei social ma Davide Maggio ha svelato l'arcano dopo averla raggiunta telefonicamente per chiedere spiegazioni a riguardo. E' stato in quel momento che la Folliero ha svelato che è stata tutta opera de Le Iene di Italia1 che le hanno fatto uno scherzo grazie ad un gancio, l’ex GF Biagio D’anelli, che collabora con la conduttrice che ha rivelato: "Erano lì con me, loro facevano finta di essere quelli che dovevano occuparsi del mio sito [...] Mi hanno detto che erano entrati degli hacker e facevano finta di non saper più cosa fare“. Lo scherzo sarà servito?

© Riproduzione Riservata.