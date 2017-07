Fabrizio Corona a Striscia la Notizia?/ La risposta del tg satirico ai rumors pubblicati da Chi

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona e Michelle Hunziker alla conduzione del tg satirico di Canale 5? La notizia del giorno poteva essere questa se non fosse che i rumors di Chi potrebbero non essere molto reali o realizzabili. Il numero di Striscia che ha sparato la bomba è quello in edicola oggi e la presunta notizia è che la nuova edizione di Striscia la Notizia che prenderà il via a settembre sarà condotta nuovamente a staffetta come lo scorso anno. Ad aprire le danze, sempre secondo il settimanale, sarebbe la coppia inedita formata proprio da Michelle Hunziker e Fabrizio Corona. La notizia ha fatto subito il giro del web tanto che la produzione di Striscia la Notizia ha deciso subito di dare una risposta "seria" e concisa per mettere subito tutti a tacere prima che tutti parlassero di colpo di scena e di arrivo del re dei paparazzi alla conduzione del programma.

IL COMUNICATO DI STRISCIA LA NOTIZIA

In particolare, l'irriverente comunicato, in piena sintonia con il tg satirico di Canale 5, recita: "Precisiamo che la notizia è vera solo in parte. L’intenzione di Ricci è far condurre Striscia la notizia da Fabrizio Corona e Alfonso Signorini completamente nudi, e i loro corpi verranno sottoposti a una salatura. Al posto delle Veline, due capre dei Pirenei. Risate assicurate". Niente di vero quindi o solo trattative che al momento non posso essere rivelate e che, presto, magari diventeranno realtà? Al momento non c'è dato saperlo ma, sicuramente, a settembre Fabrizio Corona non sarà dietro il bancone di Striscia la Notizia per ovvi motivi.

