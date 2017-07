GINO BRAMIERI/ La guerra infinita per la sua eredità (Techetechetè)

Gino Bramieri, Techetechetè in onda su Rai 1

Il comico, attore e cantante italiano Gino Bramieri è uno dei grandi protagonisti della puntata odierna della trasmissione Techetechetè in onda sulle frequenze di Rai 1. Un personaggio molto amato dal pubblico italiano scomparso nell’anno 1996 all’età di 67 anni per via di un tumore al pancreas. In questi mesi si sta parlando moltissimo di questo artista milanese in ragione della guerra legale che stanno portando avanti la nuora Lucia Merisio e la compagna Angela Baldassini che ha vissuto accanto a lui negli ultimi quindici anni della sua vita. Una guerra andata avanti anche a suon di presunte diffamazioni e botte e risposte televisive tra le due donne. Sulla vicenda ha evidenziato la propria versione l’agente di Bramieri, Alessandro Fioroni ed in particolare su tre assegni che secondo l’accusa della nuora, l’artista ha firmato nelle sue ultime ore di vita assuefatto dalla morfina: “Gli assegni Gino li aveva firmati molto prima io lo so perché me li ha mostrati lui. Li ho visti io e sono disposto a testimoniarlo. Era in possesso delle sue facoltà”.

L'AGENTE DI GINO BRAMIERI: "QUANDO FIRMO' GLI ASSEGNI PRIMA DI MORIRE NON ERA SOTTO MORFINA" (TECHETECHETÈ)

LA BIOGRAFIA DEL COMICO

Gino Bramieri è nato a Milano il 20 giugno del 1928 ed è morto nel 1996. Nel capoluogo milanese ha iniziato a lavorare a soli 14 anni presso la Banca commerciale italiana come impiegato. Un lavoro che ha deciso di lasciare per dedicarsi a tempo pieno alla sua passione per il mondo dello spettacolo. Il debutto è avvenuto nel 1943 in uno spettacolo teatrale a favore degli sfollati nella piazza di Rovellasca in provincia di Como. Ha avuto modo di collaborare con tantissimi artisti di spessore come Raimondo Vianello, Nino Taranto, Franco e Ciccio, Peppino De Filippo e Aldo Fabrizi. L’esordio al cinema è invece arrivato nel 1953 con la pellicola Siamo tutti milanesi per la regia di Mario Landi mentre nel 1955 è stato protagonista al fianco di Totò e Giovanna Ralli della commedia I tre ladri. In tv ha avuto un enorme successo con il programma L’amico del giaguaro per tre stagioni e con tanti altre trasmissioni come Hai visto mai?, Milleluci e La sai l’ultima.

