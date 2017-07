Grande Fratello Vip 2017/ Cecilia e Jeremias Rodriguez nel cast?

Cecilia, Jeremias e Belen Rodriguez

Inizia ad andare in onda il promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip ed ecco che il pubblico inizia a chiedersi quale sarà il cast di questa seconda edizione che tornerà in onda a partire da settembre. Ilary Blasi e Alfonso Signorini tornano alla guida del noto reality e si preparano ad accogliere nella Casa un cast tutto d'eccezione. È proprio il settimanale Chi di Signorini a svelarci che sono in trattativa di nomi ben noti al pubblico: quelli di Cecilia e Jeremias Rodriguez, fratello e sorella della famosa showgirl argentina Belen Rodriguez. Sarebbe un colpaccio per il programma, visto il seguito che sia loro che la più nota dei fratello Rodriguez hanno. Fratello e sorella parteciperebbero insieme come concorrente unico (come accaduto con Antonella Mosetti e sua figlia Asia Nuccetelli) e sarebbe infatti un occasione per lanciare nel mondo dello spettacolo Jeremias, quello meno noto in questo ambito.





IL POSSIBILE CAST DELLA NUOVA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP

SI PARLA ANCHE DI NADIA RINALDI E VALERIO SCANU

Non sono gli unici nomi di cui si parla per il nuovo cast del GFVip: altro dato per sicuro è quello di Aida Yespica, che tornata single potrebbe entrare nella casa più famosa d’Italia in cerca d’amore. A questi vanno aggiunti i nomi delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne Soleil Sorge e Giulia De Lellis, fidanzate rispettivamente con gli ex tronisti Luca Onestini e Andrea Damante (che ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip). Si parla inoltre di Nadia Rinaldi e di Valerio Scanu che ha però smentito la sua possibile partecipazione.

