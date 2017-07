KARIMA/ Una mamma sempre in scena (Pintus@arena, 19 luglio 2017)

Pintus@Arena in onda su Italia 1

Nella prima serata di Italia 1 viene trasmesso lo spettacolo Pintus@Arena che vede al fianco di Angelo Pintus la cantante di origini algerine Karima. Per Karima una collaborazione particolare visto che durante lo show sarà chiamata anche a vestire i panni della ballerina. Tuttavia nell’ultimo periodo, per l’artista nata a Livorno c’è stata la possibilità di misurarsi con un musical in cui le era richiesto non solo di cantare ma anche di ballare. Il riferimento è al musical The Bodyguard, tratto dal celebre film Guardia del corpo con Whitney Houston e Kevin Costner. Tra l’altro per essere presente in tutte le varie serate in giro nei teatri d’Italia, Karima ha dovuto stare lontana dall’amata figlia lasciata dai nonni a Livorno. Nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Karima ha parlato di quanto sia doppiamente impegnativo fare la mamma ed essere in scena: “La cosa più difficile per me che non sono attrice è riuscire a portare in scena lo stesso personaggio, ogni sera, con una nuova energia. Ritrovare lo spunto e dare ancora più colore alla quinta replica della settimana non è semplice”.

KARIMA, LA CANTANTE NELLO SHOW DI ANGELO PINTUS: ISPIRATA DA WHITNEY HOUSTON (PINTUS@ARENA, 19 LUGLIO 2017)

NEI PANNI DI WHITNEY HOUSTON

Nel corso della medesima intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair, Karima ha parlato approfonditamente del musical rimarcando la sua emozione nell’interpretare un personaggio qual è stato la immensa Whitney Houston che peraltro per lei è stata la vera musa ispiratrice. Karima nello specifico ha dichiarato: “Io ho affrontato questa cosa con grande umiltà e rispetto, sia per l’artista sia soprattutto per la donna che è stata. Per me, interpretare Rachel Marron vuol dire omaggiare una persona che ha dato tantissimo al mondo della musica ma che quando è venuta a mancare poco le è stato riconosciuto. Whitney Houston l’ho sempre amata, sin da quando ero piccola (nel 1992 è uscito il film ndr). È stato allora che ho conosciuto la voce di Whitney Houston. Ho iniziato a cantare sentendola in radio, dissi a mia madre: 'Io voglio cantare come questa cantante'. È stata la mia musa ispiratrice”.

