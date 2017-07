Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 19 luglio 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 19 LUGLIO 2017

I SEGNI AL TOP, ARIETE VOGLIA DI RECUPERARE IL TEMPO PERDUTO

E' ora arrivato il momento di analizzare i segni top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete vive una giornata piena di voglia di amare, di recuperare il tempo perduto e di risorgere dopo alcuni mesi che hanno visto terminare progetti e relazioni. Chi non ha cambiato gruppi e ruoli scoprirà durante il prossimo anno di aver fatto la scelta giusta. Il Toro vede in arrivo una nuova energia in grado di ricaricare anche la sfera sentimentale, frenata soltanto da questioni pratiche che potrebbero dipendere dal partner. Alcune situazioni poco chiare potrebbero generare il desiderio di qualche riscontro più tangibile. Vergine ha una grande forza e determinazione che permette di imporsi e di rivendicare le proprie opinioni riguardo situazioni che non portano più le soddisfazioni ambite. Il desiderio di vuotare il sacco potrebbe condurre ad importanti cambiamenti. Le relazioni potrebbero doversi ben presto confrontare con una realtà poco rosea.

GIORNATA "NERA" PER...

Un grande impegno lavorativo per il Capricorno compensa un vuoto sentimentale, dovuto anche a qualche incertezza. I molti progetti previsti per l'autunno impediscono di lasciarsi prendere troppo dai sentimenti, ma da Settembre sarà possibile apprezzare alcune interessanti novità. Il calore e la sensualità dell'Acquario non devono ingannare, in quanto, grazie al contribuito di Saturno, pur desiderando persone attorno non sembra accontentarsi di chiunque. Le coppie che intendono portare avanti un progetto saranno favorite. La sensualità dei torna prepotentemente a farsi sentire da agosto, dopo un luglio che ha portato frequenti cali fisici e momenti dedicati alla riflessione. Una sensazione di abbandono potrebbe spingere qualcuno a lamentarsi un po' con chi lo ha trascurato, ma le esigenze palesate verranno ricompensate da una grande dedizione.

OROSCOPO IN PILLOLE

Torna come ogni giorno il consueto appuntamento con Latte e Stelle la rubrica di LatteMiele dedicata all'oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario vive un momento di grande energia e grazie alla dinamicità che lo contraddistingue può fare anche cose molto interessanti. Il segno dei Pesci invece deve allontanare ancora dei fastidiosi scheletri nell'armadio che impediscono di lasciarsi andare. Ad agosto però le cose dovrebbero andare molto meglio con un feroce ritorno della sensualità. Chi vive un momento di grande forza è la Vergine pronta a diventare protagonista di un momento in cui ci si impone grazie al carattere e alla forza di volontà. E' un momento in cui si può spiccare il volo per la Bilancia che nel segno ha sia Giove che Saturno. Ad agosto poi ci sarà un recupero importante per lo Scorpione che potrebbe riabbracciare qualcuno al momento molto lontano. Sono attesi dei cambiamenti che potrebbero anche sconvolgere la sfera del lavoro. Serve però pazienza e tempo per riuscire a trovare le giuste coordinate.

© Riproduzione Riservata.