PAOLO BORSELLINO / Il magistrato ucciso in via d’Amelio nel 1992 (Adesso tocca a me)

Questa sera su Rai 1 per omaggiare la memoria del giudice Paolo Borsellino che assieme a Giovanni Falcone è il simbolo della lotta alla mafia, va in onda il film tv Adesso tocca a me. Un ritratto appassionante di un uomo che ha voluto sacrificare la propria vita nella speranza di regalare un futuro migliore ai siciliani e quindi agli italiani, a 25 anni esatti dalla morte. Borsellino venne ucciso in via D’Amelio davanti alla casa della propria mamma con una bomba piazzata in un auto in sosta. Un omicidio avvenuto esattamente 24 ore prima di un incontro che Paolo Borsellino aveva fissato con la procura di Caltanissetta per parlare dell’uccisione di Giovanni Falcone. A confermarlo è stato il figlio di Manfredi al processo raccontando: “Il giudice Paolo Borsellino, dopo la morte di Giovanni Falcone, attendeva con ansia di essere interrogato dai magistrati della procura nissena, a tal punto che una volta disse pubblicamente: io qui non vi posso dire nulla, ciò che ho da dire lo dirò ai magistrati competenti”.

PAOLO BORSELLINO, LA BIOGRAFIA DEL GIUDICE PALERMITANO (ADESSO TOCCA A ME)

INSIEME A FALCONE ISTRUI' IL MAXIPROCESSO NELL'AULA BUNKER DI TORINO

Paolo Borsellino è nato a Palermo il 19 gennaio del 1940 nel quartiere popolare della Kalsa ed ha conosciuto Giovanni Falcone durante una delle tante partite di calcio organizzate da ragazzini. Dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo Borsellino frequentò prima il liceo classico e quindi si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza gettando le basi per la sua carriera di magistrato. Durante il periodo universitario fu coinvolto in una rissa per questioni ideologiche di natura politica e finì davanti ad un giudice. Venne assolto perché non ritenuto implicato nella vicenda. Nel 1963 è entrato nella magistratura italiana e nel 1967 fu nominato Pretore a Mazara del Vallo. Negli anni Settanta venne spostato a Palermo per poi occuparsi di mafia entrando negli anni Ottanta nello storico pool con Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Assieme a Falcone istruì il maxiprocesso nell’aula bunker di Torino. È morto il 19 luglio 1997 nell’attentato di via D’Amelio.

