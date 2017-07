PRIMA DI DOMANI/Nel film in uscita Zoey Deutch rivive il giorno prima dell’incidente mortale (19 luglio)

Prima di domani, oggi in uscita al cinema

IL FILM TRATTO DAL ROMANZO BEFORE I FALL

È in uscita oggi nelle sale cinematografiche italiane il film di genere drammatico Prima di domani (titolo in lingua originale Before I Fall). Si tratta di una pellicola, che appartiene al genere teen drama e che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Eagle. La regia è stata affidata a Ry Russo Young mentre nel cast sono presenti tra gli altri Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Elena Kampourishi, Kian Lawley e Medalion Rahimi. Il film è basato sull’omonimo romanzo scritto da Lauren Oliver e riprende il tema di tanti film della giornata che si ripete all’infinito, in modo uguale, al quale si aggiunge una magistrale interpretazione dell’attrice principale, Zoey Deutch e un sapiente e il tipico mix adolescenziale di leggerezza e dramma.

PRIMA DI DOMANI, LA LOTTA CONTRO TEMPO E DESTINO DI SAM

Una giovane ragazza di nome Sam (Zoey Dutch) porta avanti una vita spensierata fatta di tante soddisfazioni, dal punto di vista professionale e personale. La sfera sentimentale sembra non avere problemi, con la giovane che sembra sapere con precisione cosa si attende dalla vita, aiutata peraltro da una indiscutibile bellezza. La vita di Sam, tuttavia, sta per prendere una direzione inaspettata nella quale nessuno sembra essere in grado di fare qualcosa per aiutarla, comprese le sue migliori amiche ed il ragazzo con cui sta portando avanti una intensa storia d’amore. Nello specifico Sam, mentre si trova alla guida della propria auto, è vittima di un terribile incidente stradale nel quale sbanda paurosamente fino ad andare a sbattere contro un palo dell’illuminazione. L’impatto è letale e Sam si ritrova in fin di vita. In realtà un attimo prima di morire, la sua ultima giornata inizia nuovamente. Sam è spaesata, non riuscendo a capire cosa stia succedendo, perché tutto quello che ha fatto nelle ultime ore che hanno preceduto l’incidente si ripetono con estrema precisione compreso il fatale impatto con l’auto. Il loop temporale si ripete all’infinito, nonostante gli sforzi della ragazza per evitare l’incidente. Per Sam non ci sarà altra soluzione se non cercare di scoprire come interrompere il loop e forse salvarsi la vita…

La principale protagonista di questa pellicola è l’attrice americana Zoey Francis Thompson Deutch. Nata a Los Angeles il 10 novembre del 1994 dal regista Howard Deutch e dall’attrice Lea Thompson ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema nell’anno 2011 a soli 17 anni entrando a far parte del cast del film Mayor Cupcake diretto da Alex Pires. Dopo un paio anni ha quindi recitato in Beautiful Creatures – La sedicesima luna per la regia di Richard LaGravense mentre nel 2014 ha fatto parte del cast della pellicola Vampire Academy di Mark Waters. Nel 2016 ha potuto collaborare in Nonno scatenato con Robert De Niro sotto la regia di Dan Mazewr ed in questo 2017 è stata protagonista ai botteghini con ben altre due pellicole ed ossia Rebel in the Reye di Danny Strong e The Disaster Artist di James Franco. Anche in televisione si è fatta apprezzare prendendo parte in alcuni episodi di conosciute serie tv come NCIS Unità anticrimine, Criminal Minds – Suspect Behavior e Ringer.

© Riproduzione Riservata.