Pintus@Arena di Verona / Su Italia 1, la replica dello show con la proposta di matrimonio

Pintus

Italia 1, oggi, mercoledì 19 luglio, trasmette Pintus@Arena di Verona, la replica dello show che Pintus ha tenuto lo scorso settembre all’Arena di Verona e in cui ha dimostrato di essere un vero showman, capace d’intrattenere il pubblico tra canti, balli e divertenti siparietti. Il comico triestino, all’Arena di Verona, ha cominciato a volare da solo dimostrando di essere un vero e proprio animale da palcoscenico. Pintus, sul palco della prestigiosa Arena, non sarà da solo. Ad accompagnarlo in questa straordinaria avventura ci saranno due musicisti (pianoforte e chitarra), un corpo di ballo composto da 16 ballerini e Karima, la cantante che dopo essere stata lanciata da Amici di Maria De Filippi si è affermata prima nel mondo della musica e poi a teatro dove ha interpretato anche Whitney Houston nel musical “Bodyguard”. Karima e Pintus, regaleranno così diversi momenti musicali.

PINTUS ARENA DI VERONA, I MOMENTI PRINCIPALI

Quello che il pubblico di Italia 1 vedrà questa sera sarà così un Angelo Pintus poliedrico che darà prova di essere un vero artista. Dietro l’aria comica e divertente che lo accompagna da sempre, infatti, si nasconde un vero talento. Chi ha avuto l’occasione di vedere il suo show all’anfiteatro romano di Verona assicura di avere davanti un vero showman che, con le giuste occasioni, potrebbe regalare alla televisioni italiana quegli show che, con l’addio di Fiorello alla Rai, mancano da diverso tempo.

Uno dei momenti più belli della serata sarà il monologo con cui Pintus dichiarerà il suo amore alla fidanzata Michela di sposarlo mettendola al centro di un monologo sulla convivenza. “Perché so che staremo insieme per sempre, perché quando mi sveglio al mattino guardandoti sono molto più felice di quando mi addormento... perché l’amore non è rincorrersi, è passeggiare insieme..”, dichiarerà nella sua particolare proposta di matrimonio Pintus alla donna che ama. Un momento emozionante che la regia di Roberto Cenci ha prontamente ripreso per far sognare tutto il pubblico di Italia 1.

