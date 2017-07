QUASI SPOSI / Arielle Kebbel, Lindsey di una mamma per amica ha dei dubbi a un passo dal sì… (oggi, 19 luglio)

Arielle Kebbel e Andrew W. Walker in Quasi sposi

GLI ATTORI DEL FILM, DA ARIELLE KEBBEL A ANDREW WALKER

La commedia Quasi Sposi (titolo in lingua originale Bridal Wave), in onda oggi su Canale 5 alle 16.30 è una pellicola televisiva realizzata in Canada nell’anno 2015 per la regia di Michael Scott mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati da Tippi Dobrofsky e Neal H. Dobrofsky. Del cast fanno parte la modella e attrice america, Arielle Kebbel insieme ad Andrew W. Walker, David Haydn-Jones e Colleen Wheeler.

QUASI SPOSI, A UN PASSO DAL SÌ GEORGIE HA DEI DUBBI E LA SUOCERA...

La pellicola narra le vicende di una giovane coppia quasi prossima al matrimonio. Si tratta di Georgie (Arielle Kebbel) e di Philip (Andrew W. Walker), la ragazza però mentre il giorno più bello della sua vita si avvicina inizia a sentire un peso sempre crescente di responsabilità. Nello specifico anche se sente di essere profondamente legata a Philip il quale è un valido ed ambizioso chirurgo che la ama tantissimo e che agli occhi di tutti può rappresentare l’uomo perfetto, Georgie sente che qualcosa non va nel loro rapporto, come se mancasse qualcosa. Infatti mentre i preparativi continuano ad andare avanti e tutto sembra essere pronto sulla bellissima isola che i due promessi sposi hanno scelto come location per celebrare le loro splendide nozze, Goergie comprende che nel suo rapporto manca quella scintilla, quel romanticismo e quella passione che non può mai mancare in amore.

Consapevole di tutto ciò, Goergie prova però a convincersi che in realtà si sta sbagliando, che ciò che prova è semplicemente amplificato da tutte le pressioni e le tensioni che precedono il giorno del proprio matrimonio, ma nonostante ciò, un giorno accade qualcosa che sarà una sorta di campanello di allarme per Georgie per capire cosa vuole esattamente per il suo futuro e per la sua vita matrimoniale.

La sua futura suocera Felice (Jaclyn Smith) inizia a mostrare qualche perplessità di fronte alle umili origini di Georgie non ritenendola all’altezza per il suo unico ed amato figlio. Questo non può che esasperare maggiormente gli animi, fino a far litigare bruscamente Georgie e Philip. Sarà proprio in questa fase così delicata della sua vita che Georgie conoscerà un giovane ragazzo dell’isola, Luke che in passato era un architetto ma che ora ha deciso di lasciare la sua professione per vivere un’esistenza tranquilla, semplice ma allo stesso tempo molto felice. I due saranno immediatamente in sintonia, con Georgie combattuta a questo punto su che direzione dare alla propria vita.

© Riproduzione Riservata.