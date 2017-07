RICCARDO MARCUZZO/ L'ex di Amici in gara a Sanremo 2018?

Riccardo Marcuzzo a Sanremo 2018

Riccardo "Riki" Marcuzzo potrebbe trovare posto nella competizione canora più ambita d'Italia. È quanto fa sapere Chi, che nelle sue "chicche di gossip" settimanali lo include tra i papabili concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo. D'altra parte, Carlo Conti non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti del giovane "blu" di Amici, dandogli la sua benedizione in quel dei Wind Music Awards. Da novello Pippo Baudo, può darsi che Conti sia in cerca di nuovi talenti per Sanremo 2018. A riprova di ciò, il fatto che Conti potrebbe permanere dalle parti di Sanremo in qualità di direttore artistico. Anche in caso contrario, però, l'ipotesi di una sua partecipazione non sarebbe poi tanto remota: il Festival di Sanremo è da sempre tappa quasi obbligata per i talenti di Amici. Basti pensare ad Alessio Bernabei, Elodie e Sergio Sylvestre, che nella scorsa edizione hanno ben saputo guadagnarsi il consenso del pubblico nazionalpopolare.

RICCARDO MARCUZZO AL FESTIVAL 2018? RIPERCORRIAMO LA SUA STORIA

DA AMICI AL DOPPIO PLATINO

Riccardo Marcuzzo nasce il 4 febbraio 1992 a Segrate, in provincia di Milano, ma trascorre l'infanzia a Pessano con Bornago, cittadina a pochi chilometri dal capoluogo lombardo. A dispetto di quanto si possa pensare, la sua prima passione non è la musica, bensì la recitazione. Scopre il suo vero talento a 17 anni, quando inizia a prendere lezioni di canto. Qualche tempo dopo, nel 2016, partecipa alle selezioni di Amici, che supera sino a classificarsi primo nella sua categoria. Nel frattempo, firma il contratto con l'etichetta Sony Music Italia, che gli vale il successo di Perdo le parole. In breve tempo, l'ep supera le 100 mila copie, divenendo il disco più venduto del primo semestre 2017. Riccardo Marcuzzo può già vantare due dischi di platino e un oro per il singolo Perdo le parole. Alla luce delle premesse, una partecipazione a Sanremo sarebbe solo la ciliegina sulla torta di una carriera in piena ascesa.

