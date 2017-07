Riccardo Ciappesoni / Ancora brutte notizie: a Temptation Island 2017 come Il Contadino cerca moglie

Riccardo Ciappesoni

Il bel Riccardo Ciappesoni continua a farsi notare a Temptation Island. La sua amicizia con Selvaggia Roma continua a crescere e a mettere in allerta il fidanzato della ragazza, Francesco Chiofalo. Gli indizi a nostra disposizione ci fanno però credere che quella con Selvaggia rimarrà solo un'amicizia e che per Riccardo arriverà l'ennesima delusione. Dal Contadino cerca moglie al reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia, il ragazzo nato a Lecco il 26 settembre 1989 non è ancora riuscito a trovare il vero amore. Neppure la parentesi a Uomini e Donne, dove l'abbiamo visto corteggiare Desiree Popper, è andata bene, visto che la tronista ha abbandonato il programma senza alcuna scelta.

RICCARDO TROVER À L'AMORE FUORI DAL PICCOLO SCHERMO?

LA RICERCA DI UNA DONNA CHE "SI SPORCHI LE MANI"

Difficile è per Riccardo trovare una donna che comunque rispecchi i canoni che cerca: Ciappesoni fa il contadino, lavora nell'azienda agricola della sua famiglia e spera in primis di trovare una donna che non abbia paura di "sporcarsi le mani". "Questo lavoro unisce. La moglie di un uomo che fa questo lavoro deve capirlo, perché altrimenti non si va lontani insieme. - ha infatti dichiarato Riccardo - Quando sono innamorato non capisco più niente. Voglio trovare una ragazza particolare, che ha quel qualcosa in più, per me, che fa la differenza. Deve essere fisicamente una bella ragazza, alla mano, che sappia capire il mio lavoro e la mia vita. E se è anche intelligente... tombola!". Se al Contadino cerca moglie, a Uomini e Donne e a Temptation Island è andata male, che il vero amore arrivi fuori dal piccolo schermo?

© Riproduzione Riservata.