Ruben e Francesca / Temptation Island 2017: si sono lasciati? gli indizi che scatenano il dubbio

Ruben e Francesca - Temptation Island 2017

Ruben Invernizzi e Francesca Baroni si sono detti davvero addio? Dopo la messa in onda della quarta puntata di Temptation Island 2017 non ci dovrebbero essere dubbi sul finale della coppia ma sui social, i fans, continuano a trovare indizi che lasciano pensare che qualcosa sia cambiato dal giorno della registrazione del falò di confronto ad oggi. Ruben e Francesca hanno animato il villaggio di Temptation Island sin dalla prima puntata. Durante il suo percorso, la Baroni non si è risparmiata sia cercando un confronto con i ragazzi single sia mettendo in luce tutti i punti deboli del suo fidanzato e i suoi dubbi su un futuro insieme. Nel corso del falò di confronto, però, dopo essersi resa conto di aver esagerato, ha cercato di salvare il salvabile senza riuscirci. Cos’è successo, tuttavia, dopo Temptation Island? Francesca, nelle scorse ore, è stata raggiunta Gordon, noto youtuber e giudice di Selfie – Le Cose Cambiano. I due hanno parlato del programma dell’amore ma soprattutto di Ruben. La ragazza è apparsa molto serena e tranquilla a detta dei fans che, invece, si sarebbero aspettati di vederla triste e delusa per la fine della sua storia d’amore. Tanto è bastato per scatenare rumors su un presunto ritorno di fiamma tra i due anche perché, qualche giorno fa, gli ex fidanzati sono stati beccati insieme. Ruben e Francesca, dunque, avranno deciso di riprovarci?

RUBEN E FRANCESCA, GOSSIP E NEWS DOPO TEMPTATION ISLAND

CRITICHE PESANTI PER FRANCESCA BARONI

Francesca continua a ricevere critiche pesantissime dal popolo dei social che si è schierato in massa con Ruben Invernizzi definendo il suo “il falò più bello di tutta la storia di Temptation Island”. Seguendo i consigli degli amici d’avventura, Ruben, davanti a Filippo Bisciglia, è apparso deciso e determinato non piegandosi minimamente ai tentativi della Baroni di rimediare facendo così incetta di complimenti da parte dei fans. Per la sua ex fidanzata, invece, continuano ad arrivare offese e commenti negativi di fronte ai quali Francesca ha deciso di rispondere prendendo in prestito i versi della canzone di J-Ax e Fedez “Sembra Semplice” replicando così in modo sottile a chi continua a definirla “cattiva” e “cinica”. “I cattivi mi stan sulle scatole ma i buoni mi fanno schifo. E sono ancora indeciso per chi non fare il tifo. Meglio la bocca cucita o le mani legate o un fiume di parole che sfocia in un mare di stupidate. E quanti baci falsi e quante mani che si stringono. Ma in questo ambiente viscido gli amici non esistono”, ha sbottato la Baroni su Instagram Stories.

