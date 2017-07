SENZA TREGUA / Jean-Claude Van Damme nel film su Rete 4 in prima serata (oggi, 19 luglio)

su Rete 4 in onda stasera Senza Tregua

JOHN WOO, PRIMO CINESE A DIRIGERE UN FILM A HOLLYWOOD

Senza tregua è una pellicola americana diretta nel 1993 dal regista cinese John Woo. Nel cast sono presenti Jean-Claude Van Damme, Yancy Butler, Lance Henriksen, Wilford Brimley, Kasi Lemmons e Arnold Vosloo. Il film rappresenta il primo in assoluto, in America, ad essere stato interamente diretto da un regista di nazionalità cinese. Jean-Claude Van Damme, campione di arti marziali, si è anche cimentato nel doppiaggio, è sua la voce del Maestro Croc in Kung fu Panda 2 e Kung Fu panda 3. Nel 2013 diventa virale la pubblicità della Volvo Trucks che lo vede protagonista, nel video Van Damme, facendo la sua iconica spaccata, è sospeso tra due camion in movimento, appoggiato ai due specchietti retrovisori.

SENZA TREGUA, LA TRAMA DEL FILM

Binder, un vecchio veterano di guerra ormai costretto a vivere in strada, viene uccise da un gruppo di criminali con l'ausilio di una balestra. La figlia del povero Binder, Natasha, vuole cercare i colpevoli della morte del padre, di cui aveva perso le tracce da moltissimi anni. Ad aiutarla in questa ardua ricerca ci sarà Chance Bourdreaux, un militare molto abile con le arti marziali. In un primo momento, le indagini lasciano intendere che Binder sia morto a seguito di un incendio ma Chance nota la scheggiatura lasciata su una collanina indossata dall'uomo e provocata dalla balestra. Le indagini portano ad un certo Randal Poe, un uomo senza scrupoli che procura barboni e veterani di guerra a persone desiderose di uccidere a sangue freddo queste povere anime. Il cacciatore di veterani armato di balestra è Emil Fouchon. Quest'ultimo ucciderà Randal Poe ed un agente di polizia accorsa in soccorso di Natasha e Chance. Chanche si troverà da solo a dover affrontare un gruppo inferocito di criminali assoldati da Fouchon. Grazie anche all'aiuto di suo zio Douvee, riuscirà ad eliminarli uno per uno. Fouchon prenderà in ostaggio la povera Natasha ma Chance riuscirà a salvarla.

