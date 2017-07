SHADES OF BLUE/ Anticipazioni puntata 19 luglio: Woz uccide Sapestein! Harlee lo tradirà?

Shades of Blue, in prima Tv su Canale 5

Nella prima serata di oggi, mercoledì 19 luglio 2017, Canale 5 trasmetterà tre nuovi episodi di Shades of Blue, in prima Tv. Le puntate saranno la settima, l'ottava e la nona, dal titolo "Rimedi estremi", "Poliziotto buono, poliziotto cattivo" e "Microspia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Woz (Ray Liotta) continua a chiedersi chi possa essere la talpa che si annida all'interno della sua squadra. Abbandonata l'idea che possa essere Harlee (Jennifer Lopez), il Sergente inizia a puntare gli occhi su Tess (Drea de Matteo): l'agente ha assunto infatti di recente un comportamento molto strano e vuole vederci chiaro. Woz confida tutto ad Harlee, che non può che cercare di distoglierlo da quel pensiero, ma il Sergente è sempre più determinato a smascherare Tess. In seguito, Harlee e Tess fanno coppia per la cattura di un criminale, mentre la squadra incastra un trafficante, Raul Mendez (Otto Sanchez), perché il Sergente vuole sfruttarlo nei suoi affari loschi. Il criminale riesce però a fuggire a bordo dell'auto di Woz, che la ritrova solo ore dopo, con una scritta rosa sulla fiancata. Il Sergente inizia quindi a temere che Mendez possa spifferare tutto sulla sua relazione con Pomp e decide di metterlo nelle mani di un rivale.

Al tempo stesso scopre che in realtà Tess gli appare strana perché sta cercando di nascondere la relazione con Puentes (Juan Castano). Quella sera, Harlee assiste ad un incontro fra Stahl (Warren Kole) ed una prostituta, che l'agente chiama con il suo nome. Il pensiero che Miguel (Antonio Jaramillo) possa rappresentare una minaccia nel suo rapporto con la figlia, spinge Harlee a fare visita al detenuto. Scopre così che è convinto di essere stato incastrato e che parte del piano sia anche un certo Frank Kovach (Shuler Hensley).

A quest'ultimo Woz avrebbe ordinato di uccidere Miguel, ma Harlee scopre che in realtà Sapestein sta indagando sia su Kovach che sul detenuto. Harlee capisce subito che il collega si trova in grande pericolo e teme che il Sergente cerchi di farlo fuori, ma Stahl non fa che peggiorare le cose. Nel frattempo, Tufo scopre che Kovach potrebbe essere ucciso a breve e si offre per aiutarlo a fuggire, ma finisce fra le mani di Woz quando il sicario rapisce il figlio per allontanarsi dalla città. Il Sergente si ritrova infatti sul tetto di un palazzo con Kovach e Sapestein e dopo aver ucciso il primo, lancia l'agente di sotto. Anche se in seguito dirà ad Harlee che i due uomini si sono uccisi durante una lotta, l'agente nutrirà dei forti dubbi e concluderà che il Sergente è il vero responsabile.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 LUGLIO 2017

"RIMEDI ESTREMI"

Con stupore di tutti, Sapestein è ancora vivo anche se le sue condizioni sono molto gravi ed Harlee teme che Woz possa tentare di ucciderlo mentre si trova in ospedale. Woz sembra inoltre sul punto di cedere, divorato dal senso di colpa di quanto ha dovuto fare per salvarsi la pelle. Allo stesso tempo, non può permettersi di lasciare che Sapestein possa rivelare la verità sul suo conto. Per sua sfortuna, il Sergente si mostrerà molto abile ad eludere sospetti e telecamere ed organizzerà un diversivo per piazzare una bomba nella stanza in cui è ricoverato Sapestein.

"POLIZIOTTO BUONO, POLIZIOTTO CATTIVO"

A causa della morte di Sapestein, Harlee capirà che Woz è in grado di compiere anche i gesti più atroci e di farla comunque franca. Questa sarà la molla definitiva che spingerà l'agente ad accettare di aiutare Stahl ad incastrare il Sergente. Intanto, Cristina ed il suo ragazzo vengono fermati da due agenti che sembrano aver usato le maniere forti senza motivo. Woz riuscirà a risolvere la situazione, mentre decide di fare in modo che Loman diventi parte integrante della squadra.

"MICROSPIA"

Grazie alle telecamere nascoste, Harlee scopre della relazione fra Woz e Pomp. Il Sergente farà invece di tutto per far rientrare Harlee nel famoso affare, ma si imbatteranno entrambi in un uomo rapito. Nel frattempo, una persona si mette in contatto con la squadra tramite il telefono di Sapestein: questo darà modo agli agenti di onorare la memoria del compagno ucciso.

